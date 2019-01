Dalia Stasevska, prima femeie căreia i se oferă o poziţie de conducere la BBC Symphony Orchestra

Dalia Stasevska a devenit prima femeie căreia i se oferă o poziţie de conducere la BBC Symphony Orchestra, scrie news.ro.

Artista în vârstă de 33 de ani, care dirijează de doar patru ani, va fi dirijor principal invitat al ansamblului, post care a devenit vacant din 2006.

Lăudată drept "un muzician strălucit", care furnizează "îndrumare subtilă", şi-a făcut debutul la BBCSO în mai 2018.

Foşti dirijori invitaţi au fost Jiří Bělohlávek şi Sakari Oramo, ambii continuând să dirijeze orchestra.

Stasevska este a doua femeie care dirijează o orchestră BBC, alăturându-se lui Xian Zhang de la BBC National Orchestra din Ţara Galilor, care a fost numită în 2015. Sofi Jeannin din Suedia este, de asemenea, dirijoare la BBC Singers.

Citește și: Chris Brown a dat-o în judecată, pentru defăimare, pe femeia care l-a acuzat că a violat-o

Născută la Kiev, în 1984, Stasevska s-a mutat în Finlanda la vârsta de 5 ani, şi a început să studieze vioara când avea 10 ani. Dar prima întâlnire cu opera a condus-o spre dirijorat. "Aveam 13 ani când am ascultat prima dată "Madame Butterfly" şi lumea s-a schimbat pentru mine", a declarat ea la emisiunea "In Tune" de la Radio 3. "Am devenit dependentă de muzica lui Puccini - şi cel mai mare vis al meu de atunci a fost să cânt cu orchestră".

După ce a absolvit Academia Sibelius din Helsinki, în 2012, Stasevska a dirijat Orchestra Filarmonică din Oslo, Finnish National Opera şi Gothenburg Symphony, iar anul trecut concertul de la gala Premiului Nobel pentru Pace.

Ea îşi va face debutul cu orchestra, în noua poziţie, în iulie.