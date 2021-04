Dan Barna SFIDEAZĂ România, după ce a văzut imaginile de la Spitalul Foișor: 'Supărarea justificată a celor mutați în această seară devine un cost acceptabil'

Dan Barna are o reacție sfidătoare față de ceea ce s-a întâmplat în București, la Spitalul Foișor, unde 105 pacienți au fost evacuați din spital. Barna folosește ca scuză pentru haosul creat ”războiul” și ”inamicul” COVID-19 și spune că totul are o justificare pentru că se salvează vieți.

”Suntem într- un război. Inamicul se numește Covid - 19 si nu are niciun cod de onoare, principiu sau regulă.

Intr- un astfel de război în care fiecare minut poate să însemne o viață salvată, trebuie să faci ceea ce e de făcut, cu resursele, procedura si mijloacele de care dispui, chiar dacă nu sunt cele ideale.

Da, evacuarea spitalului Foișor in aceste ore de seară și noapte, nu are nimic plăcut sau lăudabil. Da, această evacuare a adus un disconfort semnificativ pentru pacienții spitalului care sunt mutati sau externati intempestiv. A adus și multă emotie pentru familiile lor. Imi pare rău de suferința și momentele dificile prin care trec si le sunt recunoscător că prin sacrificiul pe care îl fac in aceste ore contribuie la acest efort de război comun la care fiecare ar trebui să avem înțelepciunea să o facem prin mesaje și comportament echilibrat.

Intr- un astfel de război nimic nu este plăcut sau comod și nici nu are cum să fie. Da, nu am avut până acuma de unde să învățăm buna practică a evacuării de spitale dar efortul și sacrificiul acestei seri, din care avem atâtea de învățat, înseamnă niște șanse în plus la viață pentru acei semeni ai noștri care au nevoie disperată în fiecare minut de mai mult oxigen in plămâni.

Pentru fiecare inimă care va continua să bată si plamân care va continua să respire din noaptea asta cu oxigenul de la Foișor, supărarea justificată a celor mutați in această seară devine un cost acceptabil.

Impreună Învingem”, a scris Dan Barna.