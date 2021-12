Dan Petrescu refuză să preia naționala: 'Pentru mine, subiectul e încheiat'

Dan Petrescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu ar fi vrut să se întâlnească în această perioadă cu oficialii FRF pentru discuţii despre postul de selecţioner, însă aceştia au insistat. Petrescu a precizat că în acest moment este antrenorul formaţiei clujene şi nu îl interesează altceva.

“După cum ştiţi, ieri am avut o întâlnire cu cei de la federaţie, dar pe care n-aş fi vrut să o am, am zis că aş vrea să se termine campionatul să vorbim la final, dar au insistat, plus că patronul a fost informat. Fără ştiinţa patronului nu puteam să mă întâlnesc. Am vorbit cu ei şi acum pentru mine subiectul e încheiat în momentul ăsta, pentru că mai sunt cinci meciuri şi nu e normal să vorbim despre mine pentru că pe urmă, dacă pierde CFR, o să se zică că n-am fost concentrat, sau am distrus echipa sau jucătorii. Eu sunt concentrat sută la sută la CFR, cinci meciuri, am contract trei ani, acum nu mai depinde de mine. Depinde de club, de patron. Atât pot să spun despre acest subiect. Eu sunt aici la pupitru pentru că sunt antrenorul CFR-ului. Au primit ieri mesaje normale de la prieteni adevăraţi. Le-am spus la toţi că eu sunt antrenorul CFR-ului şi în momentul de faţă nu mă interesează altceva”, a spus Dan Petrescu.

Joi, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a anunţat că el şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, au discutat cu antrenorul CFR Cluj preluarea postului de selecţioner rămas liber după expirarea contractului forului de la Casa Fotbalului cu Mirel Rădoi.

”Să fie clar. Nu am cerut un răspuns imediat. Am cerut voie clubului, patronului Neluţu Varga. Am avut o discuţie aseară. Ne-a spus că putem vorbi cu Dan să îi facem o propunere. Acest lucru s-a întâmplat în această dimineaţă. Urmează ca ei să ia o decizie împreună. Nu forţăm pe nimeni. Ne facem datoria să discutăm cu cei în măsură să preia echipa naţională ", a declarat Mihai Stoichiţă la Digi Sport.