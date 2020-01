Dan Voiculescu îl EXECUTĂ pe Traian Băsescu: a ajuns să consume whiskey în loc de apă, doi litri pe zi

Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, nu-și uită vechiul adversar politic, Traian Băsescu. Voiculescu susține că Traian Băsescu are o gândire profund deformată în momentul care susține creșterea indemnizațiilor pentru mame și nu creșterea alocațiilor pentru copii.

”Criticându-l pe președintele Iohannis că a promulgat legea privind creșterea indemnizațiilor pentru copii Băsescu Traian, a susținut că “politica corectă a României, din acest punct de vedere, este să încurajeze mamele, și nu să dea creșteri de alocații pentru copii”.

Trei observații:

Alocatiile îi ajută pe părinți, mai ales pe cei aflați în situații dificile, să își îngrijească familia. Așadar, mărirea alocațiilor reprezintă o veste bună, în primul rând, pentru mame. Doar o percepție tulburată de nenumărate excese poate formula raționamentul: “să nu creștem alocațiile, să încurajăm mamele!” Numai în perspectiva deformată a domnului Băsescu, în lumea sa paralelă în care albul e negru, justiția înseamnă abuz și whisky-ul se consuma în loc de apă (“minim 2 litri pe zi, pentru o viață sănătoasă”), mamele ar putea fi nemulțumite că președintele Iohannis a promulgat dublarea alocațiilor pentru copii.

În decembrie 2010, când promova tăierile ilegale de pensii (măsură pe care am contestat-o imediat, inclusiv în Senat) și susținea vehement reducerea salariilor, Băsescu Traian pusese gând rău indemnizațiilor pentru mame și declara: “România nu mai are femei, are mămici. Nu mai are copii, are bebeluşi. Toată ţara a devenit o ţară plină de mămicuţe şi bebeluşi.” Între timp, adversarul “mămicuțelor”, a trecut la nivelul următor și a declarat război celei mai grave “amenințări” la adresa tuturor mamelor din România: alocațiile copiilor.

După ce a fost primit la guvernare pe scara de serviciu și cu mopul în mână, Băsescu Traian face puținul pe care îl știe: creează conflict. Manipulările lui sunt evidente chiar si pentru copiii cărora n-ar vrea să le crească alocațiile. Îl sperie anticipatele promovate de la Palatul Cotroceni și ar vrea să le blocheze de la Palatul Victoria, încercând să genereze un conflict între Presedinte și Premier. Un calcul naiv. E ca și cum angajatul care livrează corespondența încearcă să îl “asmuta” pe președintele companiei împotriva principalului acționar. Maximul pe care îl poate reuși este să fie concediat el însuși.”, scrie Dan Voiculescu, pe blogul personal.