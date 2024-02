Dana Budeanu, vești proaste pentru Ciucă: Pe cine susține Klaus Iohannis la prezidențiale

Cine va fi viitorul președinte al României? Creatoarea de modă Dana Budeanu a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul culminant” prezentată de jurnalistul Victor Ciutacu la România TV , că are dovezi că președintele Iohannis îl susține Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale care vor avea loc anul acesta.

„Se întâlnesc Ciucă și Ciolacu, Ciucă e de capul lui. Eu am urmărit. Se vede că e o scindare definitivă între Ciucă și PNL. Cîțu președinte, nu contează ce zice Rareș. A rămas Rareș să spună că ”Ciucă președinte”. Domnul Rareș Bogdan pe ce bază să iasă Ciucă președinte? Nu îl votează nimeni președinte. Poți să pui candidat și să nu iasă chiar dacă e al Coaliției. Președintele României e Ciolacu, e singurul care va ieși azi, înțelegi? Unde mergem? În turul doi cu șapte candidați? Vin toți? Nu există, se va merge cu un singur candidat. Azi președintele țării e Marcel Ciolacu, că n-are altcineva. Ciucă nu e susținut nici de Iohannis. El nu e susținut de nimeni, nici în PNL. Nu are nicio legătură susținerea, personal părerea mea e că Iohannis nu îl susține pe Ciucă. Iohannis l-a numit prim-ministru pe Ciolacu, eu am dovadă că îl susține pe Ciolacu. Nu există să nu fie ascultat președintele. De ce ar mai conta susținerea lui Iohannis sau nu? Contează că el încă e ascultat în PNL. Dacă tu îi răspunzi lui Iohannis la telefon, contează pe cine susține Iohannis, nu? E logic”, a declarat Dana Budeanu, în exclusivitate, la România TV.

Cea mai mare greșeală a analiștilor politici

Mai mult, Dana Budeanu a ținut să precizeze că Nicolae Ciucă nu se află nici măcar în topul preferințelor electoratului nehotărât.

„Toată lumea ia de la PNL, PSD are un procent fix, din ăla nu ia nimeni, nimeni! Restul iau din nehotărâți, iar de la PNL acest electoral de dreapta care votează drept. Pe cine să voteze? Pe Ciucă? Ți se pare ție liberal? Știi care e cea mai mare greșeală a analiștilor politici? Faptul că nimeni, niciun consultant, niciun analist nu cunoaște profilul alegătorului niciunui partid. Nimeni nu introduce netul, schimbările din ultimii zece ani, percepția votantului liberal, PSD, AUR”, a mai spus creatoarea de modă.