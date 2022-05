ZELENSKI NEGOCIATORUL (un comentariu de Dana Budeanu)

Asa cum preconizam, conflictul stupid de langa noi continua nestingherit. Dupa ce am vazut astazi doleantele marelui negociator Zelenski, am realizat ca suntem departe de finalul lui. Presedintele ucrainean ne-a anuntat ca pentru asigurarea neutralitatii Ucrainei, Rusia trebuie sa se retraga din Donbas si peninsula Crimeea, pe care o controleaza din 2015. In traducere pentru oameni, numai prostii si fumigene. Pe zi ce trece imi este validata ideea, ca acest comediant a ajuns presedinte ca urmare a intelegerii dintre americani si rusi. Am reascultat clipul cu Nuland si Pyatt care intruchipeaza perfect cinismul american ridicat la nivel de arta. Superb. Asa se construieste un imperiu.

Revenind, ceea ce solicita Zelenski este aberant si prostesc. Acestea sunt niste cereri care nu fac decat sa prelungeasca conflictul pe termen nelimitat. Explic. Garantia de neutralitate a Ucrainei este deja asigurata de Rusia prin acest razboi. NATO nu poate sa accepte niciun membru care se afla in stare de conflict, acest fapt este stipulat clar in carta NATO. Nu sunt expert militar, dar acest lucru il cunoste orice mediocru care citeste in treacat despre acest gen de subiecte. In concluzie, Zelenski ofera Rusiei ceva ce are deja (garantia de neutralitate) sub conditia ca aceasta sa renunte la peninsula Crimeea (pe care o controleaza deja de ceva timp) si Donbas. Bataie de joc pe sufletele oamenilor din cort. Marele comediant nu da doi bani pe soarta milioanelor de ucrainieni, venind la acest nivel cu niste cerinte de student la SNSPA.

Imi este clar ca prin aceasta propunere nu suntem deloc aproape de finalul razboiului Netflix. Mai trebuie sa ne organizam cu donatii si corturi, pentru ca micul Churchill are planuri mari pentru aceasta primavara. UE continua sa sufere teribil, Germania fiind sub o presiune mediatica enorma impinsa de cinicii americani pentru a renunta la gazul rusesc. Gazele si petrolul rusesti sunt transportate prin Europa de Exxon, Chevron si altii, dar Germania trebuie sa dea un semnal puternic si sa isi sacrifice industria construita in zeci de ani. Superb, tipic american. Asa se contruieste un imperiu.

Europa nu s-a trezit din soc si continua sa ia decizii de amatori, sub presiunea unor voci progresiste din media. Europa pare ca nu intelege tipul de razboi hibrid in care este angrenata. Este evident ca neintelegand datele problemei, nu are niciun habar de solutii. Din afara, pare un monstru necrozat dominat de idei traznete si interese nationale, care vor duce la scufundarea economica in ultima instanta. Asa cum istoria ne-a demonstrat, supravietuirea nu este garantata nimanui si orice stat poate deveni o epava printr-un concurs de balbaieli politice. Germania sau UE nu sunt excluse de la acest deznodamant.

Acestea fiind datele problemei, fac un apel presedintelui Iohannis si institutiilor de forta, la inteligenta. In opinia mea, ne confruntam cu o mascarada orchestrata de ani buni de duetul neverosimil, SUA-Rusia. Toate conditiile au fost construite in ani buni de revolutii portocalii si maidan-uri pentru ca Ucraina sa devina o epava, atunci cand foaia de parcurs o va cere. Tocmai iesiti din festivalul mastilor si vaccinurilor, putem intra neobositi in caruselul cheltuielilor militare. Romania trebuie sa fie extrem de atenta sa nu poate fi atrasa in acest conflict care nu este al nostru. Romania trebuie sa caste ochii si sa nu se culce pe mana nimanui pentru ca lumea se schimba, indepartandu-se cu pasi repezi de unipolaritatea Americii.

Noi trebuie sa fim destepti, mici si nesemnificativi in aceste vremuri. Sa lasam Polonia sa se dea desteapta si sa se lupte mediatic cu Rusia, sa lasam Ungaria sa joace totul pe mana Rusiei. Romania trebuie sa fie un stat capabil sa vorbeasca cu toata lumea, pentru ca nimeni nu stie daca in urmatoarele decenii nu trebuie sa invatam si chineza, dupa engleza. Sa nu ne dam destepti, atunci cand nu este cazul si sa tacem filozofic, cand istoria ne-o cere. Suntem prea mici pentru a conta si cateodata este bine sa fii pricajit si cocosat.

un comentariu de Dana Budeanu, pentru Verdict App