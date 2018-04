Dana Gîrbovan, ieșire violentă: 'Știrea depășește orice imaginație. Vrem democrație și stat de drept sau neo-comunism în România?'

Înalta Curte de Casaţie și Justiție a avut două protocoale cu SRI, dintre care doar unul mai este în vigoare. Primul protocol a fost valabil în perioada 2009-2014, iar despre el a vorbit preşedinţa ÎCCJ, Cristina Tarcea, într-un interviu pentru Antena 3. Al doilea este un protocol în trei - ÎCCJ-PG-SRI, iar despre acesta a vorbit recent preşedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda.

Președintele UNJR, judecătoarea Dana Gîrbovan, are o ieșire violentă la auzul acetei noi informații. Gîrbovan consideră inacceptabil faptul că ÎCCJ încă mai are un protocol secret cu SRI și cere desecretizarea tuturor acestor documente, pe care le consideră nocive pentru statul de drept.

Citește și: Bătaie de joc la adresa României! Ce decizie radicală a luat Comisia Europeană

”Vrem democratie si stat de drept sau neo-comunism in Romania?

Din 2015 am atras atentia ca in numele unui ideal nobil, a unui scop legitim si absolut necesar, cum e "lupta impotriva coruptiei", nu poti trece peste lege ori comite abuzuri pentru ca toate acestea vor avea efect de bumerang, ce va discredita intreaga justitie. Recunosc insa ca ceea ce vad azi e dincolo de orice scenariu sumbru pe care mi l-as fi putut imagina in 2015.

Toate aceste protocoale secrete, intre diverse institutii din justitie si Serviciul Roman de Informatii, au fost bombe cu ceas puse la temelia justitiei si a statului roman.

Citește și: Patronul Cris-Tim acuză: „Sunt 3-4 multinaţionale care au negociat tot. Nu mai avem loc.“

Stirea ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, adica instanta suprema din Romania, are nu unul, ci doua protocoale clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informatii depaseste orice imaginatie.

Aceste protocoale trebuie declasificate urgent.

Mai mult, cata vreme din declaratiile publice date de presedintele ICCJ, doamna judecator Cristina Tarcea, rezulta ca unul dintre aceste protocoale ar avea legatura cu autorizarea mandatelor pe siguranta nationala, se pune intrebarea legitima daca instanta suprema a avut incheiate protocoale si cu alte servicii de informatii. ICCJ trebuie sa raspunda acestei intrebari.

Citește și: Mare atenție! Toți șoferii sunt vizați! Măsura care se va aplica în luna mai

De asemenea, ICCJ trebuie sa informeze concret publicul cu privire la situatia prezenta a acestor protocoale, iar daca au fost denuntate, trebuie sa precizeze actul prin care au fost denuntate si data denuntarii.

Ani de zile s-au inchis ochii la aceste abuzuri, anomalii si devieri de la democratie, doar pentru ca ambasadele si institutiile europene "ne aplaudau" si ne dadeau exemplu "de bune practici" pentru altii, in timp ce in Romania se incalcau drepturile omului, se compromitea democratia si insasi ideea de stat de drept.

Citește și: EXCLUSIV! Surpriză de proporții! Cine va fi șeful comisiei speciale care va modifica legea SRI! Nu este Gabriel Vlase

Ma intreb ce stat european, fidel principiilor pe care s-a fondat Uniunea Europeana – domnia legii, democratie, drepturile omului –, ar fi de acord sa implementeze aceasta inginerie neo-comunista care s-a facut in Romania in toti acesti ani, unde justitia a fost administrata prin acte secrete.

Toate, dar absolut toate protocoalele si hotararile CSAT ce vizeaza sau afecteaza justitia trebuie publicate de indata.

Citește și: Ochii și urechile lui Liviu Dragnea! Detalii incendiare despre “supervizorul” Vioricăi Dăncilă

Este absolut inadmisibil ca de atatia ani justitia din Romania sa se fi administrat dupa acte secrete, asa cum se facea in perioada comunista.

Cei din fruntea Romaniei, clasa politica in intregime, justitia, toti trebuie sa se decida odata: vor democratie si stat de drept, unde justitia se face dupa acte normative publice, sau vor neo-comunism, unde justitia se face dupa acte secrete, iar drepturile si libertatile romanilor "sunt un lux"?”, e mesajul judecătoarei.

Citește și: Încă o comoară a României! Acest zăcământ se găsește doar la noi .