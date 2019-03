Dăncilă anunță că Guvernul modifică azi OUG 7, în ciuda avizului negativ al CSM : Soluțiile, convenite cu reprezentanții Consiliului

Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, inaintea sedintei de guvern, ca ordonanta de modificare a legilor justitiei va fi modificata astazi, in ciuda avizului negativ dat de CSM. In timp ce presedintele Consiliului sustine ca a mers la negocieri la guvern cu solicitarea ca OUG 7 sa fie modificata, acesta fiind mandatul CSM, Viorica Dancila spune ca modificarile au fost agreate cu CSM si cu asociatiile de magistrati.

"Aprobam in sedinta de azi solutiile convenite cu reprezentantii CSM si asociatiile profesionale din domeniul juridic in cadrul discutiilor de saptamana trecuta. Noile prevederi reflecta propunerile magistratilor cu privire la separarea carierelor, la promovarea in functiile de conducere in care numirea se face de presedintele Romaniei la propunerea ministrului Justitiei, luam masuri si pentru salarizarea corespunzatoare a specialistilor IT din sistemul judiciar, incepand de aceasta luna toti specialiistii vor beneficia de aceleasi drepturi salariale. Acest act a fost transmis de saptamana trecuta pentru consulare si avizare catre CSM. Guvernul Romaniei ramane deschis dialogului constructiv pentru solutionarea oricaror neclaritati astfel incat sistemul judiciar sa functioneze corect. In urma discutiilor am transpuns toate prevederile sustinute de cei care au participat la aceasta sedinta", a spus Viorica Dancila.