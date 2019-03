Percheziții la falsul medic ginecolog de la Spitalul Ilfov și la doctorul în subordinea căruia lucra - Cele două femei sunt audiate de polițiști

Politistii din Bucuresti, sub coordonarea procurorilor, au facut, marti, perchezitii la domiciliile a doua persoane implicate in cazul de la Spitalul Ilfov, unde o femeie ar fi practicat medicina fara drept. Surse judiciare sustine ca verificarile au fost efectuate la domiciliul femeii care s-ar fi dat drept medic si la doctorul in subordinea caruia lucra. La ora transmiterii stirii, sunt audieri la Sectia 9 de Politie.

"În cauza aflată în cercetarea Secției 9 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, cu privire la anumite activități înregistrate în cadrul Spitalului Judetean Ilfov sunt audiate, la sediul subunității de poliție, doua persoane.

La domiciliile celor două au fost efectuate și percheziții, în urma cărora au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe documente și sume de bani.

Cercetările sunt continuate de catre Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 și Secția 9 Poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și respectiv, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale", transmite Politia Capitalei.