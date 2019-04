Dăncilă, atac acid la adresa Opoziției: 'Vom da OUG să dăm gratuit lecitină Opoziției. PSD nu a luat decizii împotriva românilor'

Premierul Viorica Dăncilă, președinte executiv al PSD, a declarat sâmbătă, la Iași, că liderii Opoziției au uitat că au tăiat pensiile și salariile românilor, motiv pentru care va adopta o ordonanță de urgență să le dea ”gratuit lecitină ca să aibă memoria mult, mult, mult mai bună”.

„Ei au tăiat pensii și salarii, noi am crescut pensii și salarii. Dar acest lucru mă face avem o nouă inițiativă - să trimitem către PNL, către USR, să facem o ordonanță de urgență prin care să le dăm gratuit lecitină ca să aibă memoria mult, mult, mult mai bună. Ei poate uită, dar cei care au trecut prin aceste situații neplăcute, cei care au fost umiliți cu siguranță nu o să uite (...) PSD nu a luat niciodată decizii împotriva oamenilor. Dimpotrivă”, a spus Dăncilă, potrivit Mediafax.

De asemenea, ea i-a acuzat pe liderii Opoziției că defăimează România.

”Nu o să pot niciodată să am consens cu cei care se poziționează împotriva României. Am fost europarlamentar nouă ani. Cel mai frumos lucru a fost un premiu de excelență pe care l-am primit pentru promovarea României în UE. Acum, ca prim-ministru, am toată deschiderea să dau un premiu celor de la PNL, USR, de la PLUS MINUS pentru defăimarea României în UE, pentru că acești oameni nu au ratat niciun moment pentru a-și defăima țara”, a mai spus Viorica Dăncilă, care este și președinte executiv al PSD.