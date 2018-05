Dăncilă îl ține la curent pe liderul PSD - Ce i-a arătat premierul lui Dragnea pe telefon, în cadrul unei conferințe

Premierul Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea au participat miercuri la lansarea ediţiei din 2018 a schemei de ajutor de stat instituită prin HG 807, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat la Palatul Parlamentului. În cadrul evenimentului, jurnaliștii au surprins când premierul îi arăta ceva pe telefon lui Liviu Dragnea.

- Dacă este un SMS privat, considerați că nu v-am întrebat. Ce v-a arătat dna Dăncilă în timpul întâlnirii, este întrebarea pe care un jurnalist i-a adresat-o liderului PSD.

„Mi-a arătat un interviu al ambasadorului Germaniei”, a răspuns Dragnea.

Ambasadorul Germaniei, ambasadorul Cord Meier-Klodt, a acordat recent un interviu pentru Digi24, în cadrul emisiunii „Pașsaport diplomatic”. În cadrul interviului, Klodt spune că regretă că discuţiile despre reforma justiţiei şi altele au început să polarizeze societatea, sfera politică şi societatea din România.

„Poziţia Germaniei şi a altor ţări cu abordări similare este cunoscută. Eu aş spune astfel: eu am privit întotdeauna oportunităţile pentru România şi noi, partenerii europeni. Şi ceea ce am observat, şi am regretat într-o oarecare măsură, este că discuţiile interne despre chestiuni ca reforma justiţiei şi altele au început să polarizeze societatea, sfera politică şi societatea. Într-o anumită măsură, vorbeam mai devreme despre discuţiile aprinse, este necesar, pentru a ajunge la un nou echilibru, sau un echilibru dezirabil pentru societatea română. Dar într-o anumită măsură a şi deviat poate prea mult atenţia de la problemele la nivel european şi internaţional. Eu am încurajat întotdeauna partenerii să caute soluţii la chestiunile care pot uni societatea în loc să o dezbine. Este un proces dificil, mai ales acum, după cum citesc în ziare, dar atât cât văd eu, în chestiunile principale, există spaţiu suficient de mult pentru a ajunge la un echilibru acceptabil între diferitele interese, dacă se doreşte. Şi în lumina acestor oportunităţi, a preşedinţiei Consiliului UE de anul viitor, aş încuraja foarte mult toate părţile implicate să caute aceste soluţii pragmatice, rezonabile la aceste probleme. Întotdeauna am subliniat, ca şi alţii, că pe planul reformei justiţiei, a întăririi democraţiei, a luptei împotriva corupţiei România a avut în ultimii 10 ani o evoluţie extraordinară. Mulţi mi-au spus - nu am fost aici să văd personal - că nu aţi recunoaşte România, aşa cum era acum câţiva ani. Şi mi-a plăcut foarte mult expresia pe care vicepreşedintele Comisiei Europene, Timmermans a spus-o aici, a spus: dacă participi la un maraton, şi aţi ajuns aproape de final - acestea sunt deja cuvintele mele -, nu te opri la ultima curbă. Sau şi mai rău, nu fugi înapoi. Nu este în interesul tău. Continuă. Toţi partenerii noştri internaţionali au avut multă încredere când au văzut aceste rezultate. Şi e adevărat, anul trecut, în lumina ultimelor evoluţii, au apărut mai multe întrebări, deci aş încuraja foarte mult partenerii noştri să continue sau să se întoarcă la direcţia pozitivă pe care a avut-o în anii trecuţi. Şi să pună acest lucru în beneficiul rolului pe care România trebuie să îl joace şi vrea să îl joace atât în Europa, cât şi ca mediator în chestiuni de stabilitate în regiune.”, spune ambasadorul Germaniei în cadrul acelui interviu.

Întrebat dacă are sentimentul că politicienii români ascultă aceste mesaje, inclusiv cele adresate de dl. Timmermans, ambasadorul german a precizat: „Am sentimentul, din multe discuţii personale pe care le-am avut cu demnitari, că atunci când adresăm temeri constructive, concrete despre ce efecte ar avea unele măsuri asupra cooperării, lupta împotriva corupţiei, a terorismului, a securităţii în Europa, aceste temeri au fost auzite. Discuţiile, cum spuneam, încă nu sunt la nivelul la care aş dori să fie, şi aş avea încă o precizare, importantă pentru mine pentru că oamenii câteodată nu o văd foarte clar. Noi, Germania, şi cred că e valabil şi pentru alte ţări partenere, nu am văzut niciodată acest proces de reforme în termeni de alb şi negru. Nu sunt de o parte unii care au dreptate şi de cealalată alţii care nu au. De asemenea înţelegem exact că lupta împotriva corupţiei nu este doar lupta împotriva corupţiei, e şi lupta împotriva cauzelor acesteia. Este vorba de buna guvernare, multe chestiuni legate de aceasta. Anumite lucruri trebuie corectate în decursul anilor, instituţiile trebuie să găsească un echilibru adecvat al puterilor, înţelegem şi acest lucru. Dar mă întorc la ce am spus mai devreme, trebuie să se facă cu scopul de a schimba sistemul în interesul ţării şi nu al unui partid, al unor interese personale sau altele. Trebuie să vedem această abordare şi dacă acest lucru se face, atunci partenerii internaţionali ca noi sunt mai mult decât bucuroşi să ajute şi să încerce să asigure că se va face şi ultimul kilometru de maraton cât mai repede.”