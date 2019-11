Dăncilă JOACĂ la RUPERE pentru turul II: scrisoare OFICIALĂ către Iohannis, prin care îl cheamă la dezbatere

Viorica Dăncilă a declarat că va trimite luni sau marți o scrisoare oficială pentru a îl invita pe șeful statului Klaus Iohannis la o dezbatere electorală, în care fiecare să prezinte ce îl recomandă pentru funcția de Președinte al României.

„Eu chiar de azi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere unu la unu, o dezbatere în care în primul rând trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat. Dl Iohannis cât a realizat din ceea ce a promis, iar eu să spun ce am făcut cât am fost premierul României”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni, la sediul PSD, conform Mediafax.

Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dăncilă pe Iohannis în Botoșani

Liderul social-democraților a adăugat că președintele Klaus Iohannis are obligația față de români să participe la o dezbatere înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Da, voi face și un demers oficial. Îi voi adresa o scrisoare oficială domnului Iohannis. Azi (luni - n.r.), mâine (marți - n.r.) o să trimit și scrisoarea. Când dorește dumnealui. E o obligație față de români. Spunem ceea ce am realizat și ce ne propunem pentru perioada următoare”, a completat Dăncilă.