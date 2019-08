Dăncilă, mesaj pentru femeile din PSD: Sunt aici ca să duc lupta mai departe!

Premierul Viorica Dăncilă a transmis vineri pe Facebook, dupa ce a participat la Mamaia la o sedinta a femeilor PSD, ca a invatat de fiecare din ele in activitatea politica.

„Sunt de 23 de ani în acest partid, însă am rămas mereu profund atașată organizației de femei pe care am condus-o mulți ani. Am întâlnit aici femei extraordinare: mame care au înțeles să se implice în politică pentru viitorul copiilor lor, femei de succes, cu cariere, care au înțeles că societatea are nevoie de cunoștințele și expertiza lor, tinere care și-au dorit să trăiască mai bine decât au făcut-o părinții lor și au știut că nimic nu vine ușor dacă nu muncești. Am întâlnit doamne în vârstă care știu mai bine decât oricine cum a tranzitat societatea noastră ultimii 30 de ani și au ce ne învăța despre cum e să fii femeie în România. Am învățat, în timp, de la fiecare. Iar astăzi sunt aici ca să duc lupta mai departe! Avem nevoie de continuitate în proiectele noastre. Avem nevoie să creștem, să construim, să educăm, să punem baze pentru viitor”, a scris Dancila.

