Vasile Dâncu: Marcel Ciolacu este persoana potrivită la prezidențiale. Are toate atributele, pentru că îţi trebuie un lucru: să ai tot partidul în spatele tău

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dâncu, este de părere că ”în acest moment” Marcel Ciolacu este persoana potrivită pentru a candida din partea PSD la preşedinţia României. ”El spune că vom face alegeri interne, că aceste alegeri interne o să stabilească mai bine, dar să vedem dacă vom avea alternative. Dar în acest moment el are, din perspectiva noastră, are toate atributele, pentru că îţi trebuie un lucru ca să fii candidat: în primul rând trebuie să ai tot partidul în spatele tău”, afirmă Dîncu, potrivit News.ro.

”În momentul acesta, Marcel Ciolacu spune că nu va candida şi este sincer când spune că nu va candida, pentru că el spune că în acest moment un preşedinte al PSD-ului nu poate să câştige acel plus de care avea nevoie pentru ca să facă o majoritate. Eu cred că până ce vom găsi, să zicem, alte soluţii, sau dacă vom căuta alte soluţii, Marcel Ciolacu a început, şi prin ideea de toleranţă pe care o are, printr-un anumit tip de implicare diferit decât alţi preşedinţi din spaţiul politic, cred că în acest moment este candidatul nostru, în acest moment. El spune că vom face alegeri interne, că aceste alegeri interne o să stabilească mai bine, dar să vedem dacă vom avea alternative. Dar în acest moment el are, din perspectiva noastră, are toate atributele, pentru că îţi trebuie un lucru ca să fii candidat: în primul rând trebuie să ai tot partidul în spatele tău. Ceea ce reuşeşti să faci pe lângă asta este un plus, dar în acel moment trebuie să ai, în primul rând, acest lucru pentru că, de exemplu, alţi candidaţi care ar putea să fie, ar putea să nu aibă acest element esenţial şi totuşi PSD în momentul ăsta are aproape 40% din electorat”, a declarat Vasile Dîncu, joi seară, la B1 Tv.

Dîncu a mărturisit că lucrează la un profil de preşedinte al României.

”Aş vrea să avem un preşedinte - şi lucrez la un model de profiling pentru viitorul preşedinte – în funcţie de cum îşi doresc oamenii şi probabil şi prin comparaţie cu ceea ce s-a întâmplat şi nu a funcţionat înainte. Cred că acesta este un lucru important: să avem un preşedinte mai empatic, mai tolerant cu ceilalţi, care să nu facă campanie după ce a fost ales preşedinte, să nu facă campanie politică”, a afirmat Vasile Dîncu.

Dîncu a susţinut că nu va candida ”cu siguranţă” la preşedinţie, susţinând că ”nici nu crede că ar avea şanse” şi că are ”alt proiect de viaţă”.