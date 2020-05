Daniel Buda, europarlamentar PNL: Comisia Europeană nu trebuie să trateze agricultura ca pe o `Cenușăreasă`!

Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentului European a cerut Comisiei Europene să nu mai trateze Agricultura ca fiind ruda săracă a celorlalte domenii de importanță majoră pentru Uniunea Europeană. El a susținut că suma necesară pentru fermieri în acest an ar trebui cel puțin dublată pentru ca aceștia să facă față cât de cât coronacrizei.

”În cadrul ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, al cărei vicepreședinte sunt, am avut un schimb de opinii pe marginea Modificării Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19. Am intervenit în cadrul dezbaterii și am atras atenția asupra nevoii urgente de a crește sprijinul oferit în cadrul acestei măsuri de la 1% până la cel puțin 2% din FEADR. De asemenea, am semnalat faptul că ajutorul de 80 de milioane de euro alocat statelor membre pentru sectorul agricol este unul derizoriu, iar Comisia Europeană trebuie să activeze toate resursele financiare disponibile pentru sprijinirea fermierilor.

Iată intervenția pe care am avut-o:

Fără discuție, domnule director, ați observat că toată lumea solicită creșterea acestui procent de la 1% din FEADR la 2% pentru măsura de sprijin excepțional. Avem aceste informații pornind de la realitățile din teren. Aș ruga Comisia Europeană să aibă în vedere aceste recomandări, aproape la unison din partea colegilor. Discutăm de bani care sunt alocați statelor membre, motiv pentru care trebuie să le lăsăm această flexibilitate de a utiliza acești bani acolo unde este nevoie. 5000 de euro pentru fermieri sau 50.000 pentru IMM nu sunt sume extraordinar de mari. Domnule director, aș dori să îmi răspundeți punctual, de ce totuși Comisia Europeană a găsit de cuviință să aloce doar 80 de milioane de euro pentru sectorul agricol în condițiile în care a alocat 3,2 miliarde de euro pentru ceea ce privește sprijinirea altor sectoare din economia UE. Nu încape în discuție sectorul sănătății deoarece acolo am avut nevoie de resurse financiare având în vedere că suntem într-o situație dificilă. Nu înțeleg de ce avem această abordare a Comisiei de a trata agricultura ca pe o Cenușăreasă. 80 de milioane de euro pe care Comisia i-a acordat statelor membre este o chestiune aproape egală cu zero. De aceea, eu cred că trebuie să găsiți resurse financiare suficiente, de a veni cu bani noi pentru ceea ce înseamnă sprijinirea sectorului agricol care nu a fost lovit doar de o pandemie, ci și de o secetă pedologică severă.

De asemenea, aș dori să explicați de ce nu se poate activa rezerva de criză. Domnule director, eu nu văd ce altă criză ar trebui să vină pentru a putea activa această rezervă. Doamna președintă Ursula von der Leyen spunea într-o discuție că nici în timpului celui de-al Doilea Război Mondial nu a fost o astfel de situație dificilă din punct de vedere economic. Ce mai așteptăm atunci pentru a activa această rezervă?

Dumitru Mihail, în numele DG AGRI, a transmis următoarele idei: „Au trecut trei luni de la începutul pandemiei, iar virusul este încet încet controlat. Agricultura și economia rurală au fost grav afectate. Cele mai importante elemente legate de agricultură: flexibilitatea introdusă de Comisie pentru programele rurale. Multă flexibilitate în ce privește controalele pe camp, la fața locului. De asemenea, o amânare a proiectelor. Există un cadru temporat referitor la ajutoarele de stat de până la 100.000 pe fermă. Comisia a încurajat statele membre să mobilizeze fondurile existente în dezvoltare rurală. Comisia a propus pe 17 aprilie să creeze o nouă măsură temporară de urgență sprijinită de BEI pentru a face față problemelor de lichidități. Măsurile vor permite statelor membre să ofere o sumă paușală. Statele membre trebuie să mobilizeze fonduri rapid pentru a oferi ajutor rapid fermierilor. Propunerea prevede o sumă maximă de sprijin de 5000 de euro pentru fiecare fermă și 50.000 de euro pentru fiecare IMM care procesează sau vinde produse agricole. Acest sprijin este suplimentară față de ajutorul de minimis. Noile măsuri au fost prevăzute pentru a oferi flexibilitate mare statelor membre. 1 februarie 2020 este data oficială de la care se acceptă solicitări. Majoritatea statelor membre încă au sume nefolosite pentru a folosi 1% care este disponibil pentru noua măsură. Un procent mai mare nu ar garanta egalitate între statele membre. S-a discutat despre rezerva de urgență. Foarte puține state membre s-au pronunțat pentru activarea acestei rezerve de aproximativ 490 de milioane de euro. Dacă am activa cei 1% din FEADR, am mobiliza dublul sumei din rezervă. Am mobilizat deja 80 de milioane de euro pentru fermieri.”, a scris europarlamentarul Daniel Buda pe pagina sa de facebook.