Daniel Funeriu, ipoteză neașteptată - Iohannis negociază cu Andronescu. Avertismentul fostului ministru: 'Pentru țară scenariile sunt perdante'

Președintele Klaus Iohannis nu se grăbește să semneze decretul de numire a Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educației, spunând că se va gândi „un pic mai mult”. Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, comentează într-o postare pe Facebook atitudinea președintelui, afirmând că „temporizarea nu poate însemna decât negociere”. Mai mult, Funeriu avertizează că „orice negociere nu poate aduce decât daune președintelui”, fie că e politică, fie că e tehnică.

„Scuze, dar mi se rupe filmul. Când preşedintelui i se propune o persoană care a mai fost de trei ori ministru, fie acceptă instant, considerând că e OK, fie refuză instant, pentru că s-a văzut clar ce-i poate capul. Temporizarea nu poate însemna decât negociere. Dar negociere cu cine, şi pe ce subiecte anume? Eu cam am o idee. Subliniez că nu am dubii asupra bunelor intenții ale preşedintelui, care e obligat să lucreze cu materialul clientului. Spun doar că orice negociere nu poate aduce decât daune preşedintelui: fie că e politică, în ideea că nominalizata, cu binecunoscuta-i lăcomie după funcții, va torpila din interior Guvernul României, sau chiar PSD, fie că e tehnică: sprijinul ministerului pentru România Educată, pentru că, nu-i aşa, concordia pe educație e importantā în an centenar. Nu am informații, doar deducții. Dar pentru preşedinte şi pentru țară scenariile sunt perdante.”, scrie Funeriu, pe Facebook.

Într-o altă postare pe Facebook, Funeriu susține că președintele este în fața unei „co-responsabilități majore” și îi sugerează acestuia să refuze propunerea PSD.

„Ca să fie clară treaba: dl. președinte, care pune educația pe loc de frunte, e în fața unei co-responsabilități majore: acceptă sau nu propunerea PSD la educație? Cf. CCR are tot dreptul să refuze. Este, dacă vreți, la fel cu situația nominalizării lui Dănicilă, doar că propunerea actuală a demonstrat deja ce poate face.”, a mai scris Funeriu, în legătură cu acest subiect.