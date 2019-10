Daniel Ghiță după înfrângerea suferită în fața lui Rizvan Kuniev: 'Am pierdut, dar anul viitor luăm medalia de aur'

Daniel Ghiță a fost învins luni, 20 octombrie, de către Rizvan Kuniev, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Wushu. „Samuraiul Sălbatic” a explicat ce s-a întâmplat și l-a ironizat din nou pe rivalul său, Cătălin Moroșanu, potrivit Mediafax.

"Când Federația Română te roagă să mergi să reprezinți România, fără bani, că federațiile din România nu au bani să plătească sportivii de performanță, eu am acceptat să plec să reprezint România într un sport pe care nu îl practic, fără remunerație Dacă ești patriot mergi pentru țara ta oriunde în lume!

Am fost mândru să fiu prezent aici, la Campionatul Mondial Wushu, China 2019. Am pierdut, dar anul viitor luăm medalia de aur!

Să-i vedem acum pe cârcotașii care mințeau opinia publică, de frică să nu lupte cu mine, că le-a cerut Ghiță sute de mii de euro pentru o luptă. Eu lupt și gratis! Când vrei să lupți, luptă!

Sunteți toți mari patrioți pe Facebook, steaguri, tricolorul peste tot, dar când are nevoie România de voi la un campionat mondial, dacă nu primiți bani ..nu va prezentați! Excepție, Andrei Stoica. Împreună am mers să reprezentăm România în 2017 la Wushu. Am luat medalia de bronz.

Felicitări, tot respectul domnului Pătruț Grindeanu și antrenorului Horațiu Bârleanu, că se luptă pentru acest sport și fac sacrificii inumane! Om de omenie și om care respectă sportul și sportivii!

Nihil Sine Deo

Iubesc România și neamul românesc!", a scris Daniel Ghiță pe contul său de Facebook.