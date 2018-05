Daniel Zamfir suspectează o TRĂDARE a lui Liviu Dragnea: înțelegerea cu Mugur Isărescu

Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a promovat o serie de legi ”împotriva cămătăriei”, pe care le-a trecut în Senat cu ajutorul PSD. După întâlnirea dintre Dragnea și Isărescu, Zamfir susține că Dragnea a luat decizia de a modifica aceste legi și cere presiune publică asupra liderului PSD.

Citește și: Când va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul oferă transportul și mâncarea

”Dl Dragnea zice că BNR va trimite o analiza in legătură cu plafonarea dobanzilor. Discuția a fost una foarte buna și constructiva, zice tot dl Dragnea.Îmi e foarte clar că vor schimba legea...

Ce credeți că mai e de făcut?

#vremdreptate

#vreauuncreditcaafara”, arată Daniel Zamfir.

Senatorul PNL Daniel Zamfir, iniţiator al proiectului privind plafonarea dobânzilor:



"Vreau ca şi românii, în România, să ia credite de consum aşa cum iau cetăţenii din Uniunea Europeană dobândă la creditele de consum. Grecia - despre care vorbim că e în prăpastie, grecii iau 6,5% maxim. Ştiţi cât iau românii? Fără număr! 6000%, 7000%, 9000%. Despre asta este vorba. Astea sunt dobânzile pe care românii le iau în Uniunea Europeană, iar dacă noi vrem să limităm abuzurile băncilor, să limităm dobânzile care au ajuns la un plafon inimaginabil, asta nu înseamnă că limităm piaţa liberă", a afirmat Zamfir în Senatul României.

Potrivit textelor adoptate deja în Senat în calitate de primă cameră sesizată (Camera Deputaților este for decizional, "în raporturile juridice dintre consumatori şi profesionişti, inclusiv comercianţi, dobânzile penalizatoare pot produce dobânzi doar în baza unei convenţii speciale şi numai pentru depăşirea scadenţei cu mai mult de un an".



"Dobânda efectivă anuală privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi contractele de credit pentru consumatori nu poate depăşi: de mai mult de 2,5 ori dobânda legală, în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 90/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare; pentru evitarea oricărei confuzii, este credit ipotecar sau imobiliar orice credit contractat de consumatori pe o perioadă mai mare de 10 ani, garantat cu o ipotecă asupra imobilului cumpărat, construit, reabilitat, extins sau consolidat ori cu un alt imobil, proprietatea debitorului sau a unui terţ garant", prevede amendamentul adoptat de plen.



De asemenea, dobânda efectivă anuală privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi contractele de credit pentru consumatori nu poate depăşi 18% pe an, în cazul creditelor de consum. "Pentru evitarea oricărei confuzii, este credit de consum orice credit contractat de consumatori care nu îndeplineşte criteriile pentru a fi considerat credit ipotecar sau imobiliar", stipulează proiectul.



Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care, conform contractului, consumatorul datorează penalităţi de întârziere, majorări sau alte costuri care desemnează daunele interes-moratorii. Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prezenta lege se aplică şi contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, mai prevede textul adoptat.