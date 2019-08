Directorul de casting David Rubin a fost ales preşedinte al Academiei Americane de Film (AMPAS), potrivit Variety preluată de news.ro

Rubin, al cărui nume este legat de peste 100 de filme, inclusiv "The English Patient", "Get Shorty" şi "Men in Black", este primul director de casting care îşi asumă această funcţie. El îl înlocuieşte pe John Bailey.

De asemenea, au mai fost aleşi de către consiliul guvernatorilor, marţi, ca membri Mark Johnson în Comitetul de Finanţe şi Bonnie Arnold în Comitetul pentru membri şi guvernanţă.

Realeşi au fost Lois Burwell (Comitetul pentru premii şi evenimente), Sid Ganis (Comitetul pentru Muzeu), Larry Karaszewski (Comitetul de Conservare şi Istorie şi Nancy Utley (Comitetul pentru Educaţie şi Informare).

Rubin, care a câştigat premiul Primetime Emmy pentru alegerea distribuţiei "Big Little Lies" în 2017 şi "Game Change" în 2012, a fost guvernator al Sucursalei Directorilor de Casting ai Academiei de Film timp de şase ani.