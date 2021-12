De ce achiziția celor 32 de avioane F-16 este o afacere bună pentru Armata Română

Forțele Aeriene Române primesc o infuzie serioasă de tehnică de luptă prin achiziția a 32 de aparate de vânătoare multirol F-16. Ele se vor adăuga celor 17 aparate F-16 deja aflate în dotarea Armatei Române. Pentru aparatele care aparțin Norvegiei statul român ar putea să plătească 354 milioane de euro. Solicitarea aparține ministrului Apărării, Vasile Dîncu, care îi cere Parlamentului să aprobe achiziția a 32 de avioane de vânătoare F-16 pentru care România va plăti 354 de milioane de euro. De asemenea, statul român va aloca 100 de milioane de euro care constituie suportul logistic și echipamentele din SUA.

Imediat au apărut reacții destul de puternice din mai multe zone potrivit cărora România a cumparat niște vechituri care nu prea sunt bune la nimic. Așa să fie?

DOCUMENTUL semnat de Vasile Dîncu poate fi consultat AICI

”Hai că românu' se pricepe și la aviație militară”, își intitulează postarea pe contul personal de socializare George Colgiu. El susține că afacerea este una bună pentru România pentru că aviația militară română ajunge la 3 escadrile de F-16 complete care permit să ne asigurăm în câțiva ani singuri poliția aeriană în spațiul aerian propriu și de asemenea va ușura trecerea spre avioanele F-15 de ultimă generație.

”Ministerul Apararii a ajuns la un acord cu Norvegia pentru a cumpăra 32 de avioane F-16, două escadrile, exact câte avem noi nevoie, că necesarul minim este de 3 escadrile pentru a ne apăra spațiul aerian. Norvegienii trec la F-35 și pe astea le scot din uz, treptat.

Este o afacere bună?

Norvegienii ne vând 32 F-16 Block 15 MLU cu 350 milioane euro, la care se adaugă echipamente de 100 milioane euro de la americani pentru a fi modernizate la un standard Block 40. Deci undeva la vreo 25 milioane dolari pe aparat modernizat, față de un F-16 Block 70/72 Viper nou, care costă vreo 80 milioane de dolari, fără costuri asociate.

Avioanele au vreo 35 de ani, dar mai au resursă de zbor pentru cel puțin zece ani, exact cât avem noi nevoie, pentru că atunci vom trece și noi, treptat, la un avion de generația a V-a, adică F-35.

De ce nu facem trecerea acum la F-35? În primul rând am trece de la un avion sovietic de generația a III-a, MiG 21 LanceR, direct la generația a V-a, cum ai trece de la Dacia 1300 la un Ferrari. Trebuie o tranziție de câțiva ani pe un avion de generația a IV-a. În al doilea rând, este costul mare de operare al unui F-35, cu ora de zbor de 45.000 $, iar un pilot are nevoie de vreo 250 ore de zbor pe an. Costurile astea scad în fiecare an, iar cam prin 2030 se preconizează că ar deveni mai decente.

Bref, este o afacere bună, nu vă mai inflamați aiurea că am luat "rable", susține el pe contul personal de Facebook.

El a revenit apoi cu precizări privinc oportunitatea afacerii:

”noi nu putem aștepta zece ani, resursă de zbor a MiG 21 LanceR a expirat de vreo cinci ani și se fac tot felul de carpeli să mai zboare câteva. Este o minune că nu s-au prăbușit mai multe și nu au murit piloți. Avem nevoie de trei escadrile multirol, trecerea pe F-35 se poate face abia de prin 2030, nu acum. Este un avion de tranziție, pentru vreo 15 ani, când va fi înlocuit treptat cu F-35. Trecerea pe un nou avion se face în cel puțin cinci ani de la semnarea contractului. Noi acum avem piloți instructori pe F-16, avem tehnicieni la sol pregătiți deja pe F-16, mentenanță se face deja la Aerostar Bacău. Dacă semnăm contractul de achiziție pentru F-35 după 2025, le vom avea pe primele în jur de 2030, când vor fi mai ieftine și ora de zbor o să scadă spre 30.000$”

În ce privește posibilitatea cumpărării de aparate F-16 noi:

” slovacii cumpăra 14 F-16 Block 70 cu 1,8 miliarde dolari, bulgarii 8 F-16 Block 70 cu 1,2 miliarde dolari. Noi luăm 32 de F-16 Block 40 cu unele capabilități de Block 52 cu vreo 500 milioane de dolari. Noi avem nevoie să le zburăm 15-20 de ani cel mult, până cumpărăm și operationalizam F-35, nu 50 de ani, care este durata de viață a unui F-16 nou. Părerea mea este că a fost o alegere înțeleaptă”

De aceea:

” nu prea erau multe opțiuni, americanii au decis să țină F-16 lor în serviciu până în 2040 cel puțin, deci nu prea mai vând la mâna a doua și fac lobby să vândă F-16 noi, că au redeschis producția la F-16 noi, care nu ne-ar fi coafat. Noi avem nevoie să le ținem în serviciu vreo 15-20 de ani cel mult, nu 50 de ani, cât are durata de viață unul nou. Este o afacere bună, chiar dacă sunt "vechituri”.

Evident că discuția privind achiziția se va amplifica în zilele următoare, dar tot este un pas înainte de vreme ce aviația militară română va deține aparate multirol capabile să apere spațiul aerian național.