De ce este important să te testezi pentru HIV și hepatitele B și C?

În Europa, statisticile spun că una din cinci persoane infectate cu virusul imunodeficienței umane (HIV) nu cunoaște acest lucru, deci poate răspândi necontrolat infecția. În plus, mai mult de jumătate dintre persoanele cu HIV sunt diagnosticate cu întârziere, astfel că accesul la tratamentul antiretroviral este și el întârziat.

Totodată, hepatita B și hepatita C sunt întâlnite frecvent la persoanele aflate la risc de a contracta infecția cu HIV. Între 20–30% din persoanele infectate cu virusul hepatitic B dezvoltă, în cursul vieții, ciroză, insuficiență hepatică sau carcinom hepatocelular. Majoritatea persoanelor infectate cu virusul hepatitic C rămân nediagnosticate, putând transmite mai departe infecția sau ajungând să fie diagnosticate după dezvoltarea complicațiilor.

Toate aceste date statistice relevă importanța testării pentru HIV și virusurile hepatitice. Tratamentul eficient poate să elimine sau să suprime virusurile, astfel ducând la îmbunătățirea substanțială a sănătății persoanelor testate și la prevenirea transmiterii infecțiilor.

Aceste date statistice sugerează că este nevoie de încurajarea persoanelor care nu știu că sunt infectate cu HIV sau cu virusurile hepatitice B și C, să se testeze, pentru a putea beneficia de tratament și de o speranță de viață cât mai aproape de normal. Săptămâna europeană a testării pentru HIV și hepatite (20–27 noiembrie 2020) are ca scop promovarea testării și a beneficiilor diagnosticării precoce a infecțiilor cu HIV și cu virusurile hepatitice B și C.

Pentru persoanele aflate la risc de a contracta infecția cu HIV, frecvența recomandată pentru testare este de cel puțin o dată pe an. În funcție de anumiți factori precum continuarea expunerii, comportamentul sexual, istoricul personal al infecțiilor cu transmitere sexuală, utilizarea profilaxiei pre- sau postexpunere (PrEP, PEP), de incidența și prevalența infecției cu HIV, testarea poate fi recomandată chiar și la fiecare 3 luni.

Pentru persoanele aflate la risc de a contracta infecția cu HBV, testarea trebuie să le includă pe acelea care nu au primit vaccinarea anti-HBV. Retestarea o dată la 6 sau 12 luni este necesară doar dacă expunerea și riscul de contractare a infecției continuă, fie la persoane nevaccinate, fie la persoane care nu au dezvoltat anticorpi după imunizarea anti-HBV.

Pentru persoanele aflate la risc de a contracta infecția cu HCV, testarea trebuie repetată o dată la 6–12 luni, în funcție de profilul de risc.

