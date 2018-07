De ce nu se înscriu procurorii în cursa pentru șefia DNA

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză din cotidianul Adevărul pe tema procesului de selecție pentru funcția de procuror-şef al DNA, dar și a lipsei de interes a procurorilor pentru această funcție.

Adevarul:

Tiberiu Moisa, directorul executiv al Băncii Transilvania pentru IMM-uri şi microcompanii, cel mai mare finanţator pe această piaţă, spune că România are nevoie nu de 400.000 de companii mici, ci de 800.000, dacă vrea ca businessul românesc să crească.

Numai 3.100 de companii au o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro pe an.

În actuala procedură de nominalizare a procurorului-şef DNA, ministrul Justiţiei are un rol central. Astfel, potrivit comunicatului ministerului, candidaţii selectaţi ar urma să susţină interviuri cu o comisie condusă de Tudorel Toader, care ar putea fi asistat de doi secretari de stat din acelaşi minister. „Ar trebui să existe şi alţi oameni care să facă parte din acea Comisie”, este de părere Laura Ştefan. (Mai multe detalii AICI

contributors.ro:

După câteva zile de analiză “la rece” a întâlnirii bilaterale la vârf de la Helsinki (care au consemnat turbulențe media în SUA, retractări ale președintelui american, mesaje-țintă transmise în evantai de vocile publice ale părților, reuniunea anuală a ambasadorilor și reprezentanților permanenți ai Federației Ruse de la 19 iulie a.c., Moscova etc.), se conturează deja primele chei de decodificare a discuțiilor ruso-americane la vârf în format tête-à-tête (Helsinki, 16 iulie 2018).

Confidențialitatea discuțiilor, tentativele numeroase de “decriptare” a acestora, în special la Moscova și Washington, dar și în general în lume, reflectările media divergente etc. au creat impresia că la Helsinki au fost enunțate și discutate (chiar convenite) o serie de “noi idei” geopolitice, care, ulterior, par a fi fost pierdute (ca în celebrul triunghi al Bermudelor) la fel de repede precum vor fi intrat ele în mapele de lucru ale celor doi lideri.

Este clar că discuțiile nu au condus la armonizarea pozițiilor divergente ruse și americane privind “temele fierbinți” ale actualului moment geopolitic. Nu a fost adoptată o declarație comună, așa cum se spera în negocierile preliminare, nu a fost adoptat post-Helsinki nici un document (s-a preferat soluția ambiguă a unei conferințe de presă în care fiecare parte și-a evidențiat pozițiile, caz care sugerează clar un eșec al dialogului, absența unor poziții comune minimale pe perioada discuției în format tête-à-tête), nu au fost anunțate decizii politice majore adoptate prin consens etc. (d.e., potrivit presei americane, ambasadorul SUA la Moscova, Jon Huntsman, ar fi declarat, în cadrul unui briefing desfășurat la Washington cu reprezentanții statelor “Five Eyes” — SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă — că nu s-a ajuns la nici un acord în cadrul discuțiilor de la Helsinki: “no agreements were made in Helsinki”). (Mai multe detalii AICI