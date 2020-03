Debut istoric al portoricanului Bad Bunny în Billboard 200- James Taylor şi Five Finger Death Punch, între premiere

Albume semnate Lil Baby, Bad Bunny, James Taylor, G Herbo şi Five Finger Death Punch au debutat între primele zece locuri ale Billboard 200, potrivit news.ro.

Rapperul Lil Baby a înregistrat cu „My Turn” prima clasare în fruntea topului american al albumelor, după ce materialul discografic a fost vândut în 197.000 de unităţi şi a înregistrat cea mai bună săptămână de streaming de anul acesta, potrivit Nielsen Music/MRC.

„My Turn” este al cincilea album al rapperului care ajunge în Billboard 200 şi al patrulea clasat între primele zece locuri.

În total, piesele care alcătuiesc albumul au fost accesate audio online de 261,6 milioane de ori, astfel că „My Turn” a înregistrat cea mai bună săptămână de streaming de la debutul „Hollywood’s Bleeding” al lui Post Malone, în septembrie 2019, cu 365,3 milioane de accesări.

Citeşte şi: Beuran rămâne BLOCAT în casă încă 30 de zile - Tribunalul prelungeşte măsura preventivă a acestuia în dosarul de corupţie

Bad Bunny a stabilit un debut istoric în Billboard 200. Albumul „YHLQMDLG” al artistului din Puerto Rico a debutat pe locul secund, cu 179.000 de unităţi vândute. Cât priveşte activitatea online, el a generat 201,4 milioane de accesări audio online.

„YHLQMDLG”, prescurtare a „Yo hago lo que me de la gana”, este cel mai bine clasat album de limbă spaniolă din toate timpurile în Billboard 200. Până în prezent, Ricky Martin şi „Música + Alma + Sexo” au ocupat cea mai înaltă poziţie în top pentru un album în limba spaniolă, clasându-se pe trei în februarie 2011.

Discul este al doilea album de top 10 al artistului. El s-a clasat, în iulie 2019, pe locul al nouălea cu „Oasis”, colaborare cu J Balvin.

„Map of the Soul: 7” al grupului k-pop BTS a coborât două locuri, până pe trei, după ce, în a doua săptămână de la apariţie, a fost vândut în 84.000 de unităţi.

Albumul „American Standard” al cântăreţului şi compozitorului James Taylor, de cinci ori premiat cu Grammy şi inclus în 2000 în Rock and Roll Hall of Fame, a debutat pe locul al patrulea, cu 82.000 de unităţi. Acesta este al 13-lea album al artistului care ajunge în top 10 şi reprezintă cea mai bună clasare în Billboard 200 a unui album Fantasy Records de la „Cosmo’s Factory” (1970) al grupului Creedence Clearwater Revival, care a petrecut nouă săptămâni pe primul loc.

Rapperul Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” s-au menţinut pe locul al cincilea, cu 63.000 de unităţi vândute în a 13-a săptămână de la lansare, Justin Bieber şi „Changes” au coborât de pe patru pe şase, cu 62.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut, iar rapperul G Herbo şi „PTSD” au debutat pe locul al şaptelea, cu 59.000 de unităţi vândute.

Trupa rock Five Finger Death Punch a reuşit a şaptea clasare în top 10, după ce „F8” a debutat pe locul al optelea, cu 55.000 de unităţi vândute.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au coborât două poziţii, până pe nouă, cu 50.000 de unităţi vândute în a 26-a săptămână de top, iar YoungBoy Never Broke Again şi „Still Flexin, Still Steppin” au coborât opt locuri, până pe zece, cu 44.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.