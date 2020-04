Decizie importantă în Grecia, afectează si românii

Ministerul Transporturilor a anuntat prelungirea deciziei de inchidere a aeroporturilor din R. Cipru pentru zborurile de pasageri pana la data de 17 mai. Autoritatile cipriote continua organizarea de zboruri pentru aducerea in tara a cetatenilor ciprioti si rezidentilor blocati in strainatate, in functie de numarul de locuri disponibil in spatiile destinate carantinei obligatorii. Scrie Ambasada Romaniei in Cipru