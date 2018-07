Declarația de avere a ministrului agriculturii. Cât de bogat este Petre Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, deţine, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 14 iunie, două terenuri în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, dintre care unul forestier de 8.450 mp, precum şi un teren intravilan la Buftea.

Totodată, Daea a menţionat că are o casă de vacanţă la Buftea şi o alta în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, precum şi o cotă parte de 50% din trei apartamente situate în Bucureşti, Vaslui, respectiv Drobeta Turnu Severin, precum şi din anexe gospodăreşti în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi.Conform declaraţiei de avere, el deţine un autoturism Renault Fluence, obiecte sticlă Murano cu o valoare estimată de 500 de euro, diverse icoane, cruciuliţe şi tablouri (valoare estimată 1.600 euro), tablouri (valoare estimată 2.750 euro).Daea a precizat că are conturi şi depozite bancare în valoare de 12.172 lei, 92.301 lei, 5.219 lei.El a menţionat că are mai multe credite contractate, dintre care cel mai mare este în valoare de 33.627 euro.În ultimul an fiscal încheiat a obţinut 144.226 de lei din indemnizaţia de la Ministerul Agriculturii, iar soţia lui, Camelia Luchian - de la APIA drepturi salariale de 115.916 lei şi indemnizaţie membru comisie concurs în valoare de 1.978 lei, relevă declaraţia de avere.Potrivit acesteia, la Petre Daea mai sunt trecuţi 35.364 lei la pensie/sistem asigurări sociale de stat şi 80.661 lei la limita de vârstă conform Legii nr. 96/2006.