Declarație CONTROVERSATĂ a directorului Romsilva - Teodor Ţigan: Nu tăiem niciodată cât pot pădurile României să producă

Romsilva va încheia anul 2021 cu o cifră de afaceri de peste două miliarde de lei şi un profit de aproximativ 50 de milioane de lei, după doi ani foarte dificili, a declarat, marţi, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva, Teodor Ţigan.

"Încheiem, după doi ani foarte dificili, cu o cifră de afaceri de două miliarde de lei şi un profit de aproximativ 50 de milioane de lei, după 20 ianuarie o să ştim exact. Anul trecut a fost un an extraordinar de dificil, dar am strâns cureaua şi am trecut cu bine.. Am bugetat anul acesta investiţii de 172,059 milioane de lei şi am recoltat la 11 luni aproape 9 milioane de metri cubi (masă lemnoasă n.r.) din 9,5 milioane, iar până la sfârşitul anului probabil că vom recolta 9,2 - 9,3 milioane metri cubi", a precizat Teodor Ţigan, într-o întâlnire cu presa.

El a susţinut că în fiecare an se taie mai puţin decât pot susţine pădurile de stat, ceea ce înseamnă că anual rămâne în păduri aproximativ un milion mc de masa lemnoasă.

"Fac o precizare, posibilitatea pădurilor de stat este în jur de 10 milioane metri cubi, dar tăiem mai puţin în fiecare an şi avem o rezervă de un milion şi ceva de metri cubi care rămân să crească în fiecare an. Nu tăiem niciodată cât pot pădurile României să producă pe an", a spus Ţigan.

Directorul Direcţiei Economice din Romsilva, Vasile Rusu, a precizat pentru AGERPRES că veniturile totale ale regiei vor depăşi în acest an 2,3 miliarde de lei. Cifra de afaceri, de două miliarde de lei, este cu 9% mai mare ca anul trecut, în timp ce profitul s-a majorat de cinci ori faţă de 2020.

"Circa 88% din cifra de afaceri este susţinută din vânzarea lemnului, activitatea de bază a regiei, iar 12% din comercializarea produselor nelemnoase precum şi din acţiuni de vânătoare. Organizarea online a licitaţiilor de material lemnos a adus un plus la veniturile regiei", a subliniat Rusu.

În ceea ce priveşte împăduririle, şeful Romsilva a transmis că anul acesta au fost împădurite efectiv 4.503 hectare, fiind plantaţi aproximativ 26 de milioane de puieţi forestieri.

"Când toată lumea vorbeşte că se taie pădurile, noi împădurim. Anul acesta am împădurit 4.503 hectare artificial şi am plantat în jur de 26 milioane de puieţi forestieri. Pe lângă această suprafaţă am mai regenerat prin regenerări naturale 8.724 ha. Codul silvic ne obligă ca în cel mult doi ani de la îndepărtarea pădurii de pe o anumită suprafaţă să o împădurim, altfel vin tot felul de amenzi. La noi nu se întâmplă acest lucru, ce se taie toamna se plantează primăvara sau ce sa taie primăvara cel mult primăvara anului următor este împădurită. Noi producem în pepinierele noastre în jur de 35 de milioane de puieţi, din care anul acesta am folosit 26 de milioane, diferenţa o vindem la alţi proprietari de păduri sau facem sponsorizări", a subliniat şeful Romsilva.

În ultimii 5 ani, regia a efectuat lucrări de regenerare pe 75.400 ha fond forestier proprietate publică a statului, din care 27.238 ha au fost împădurite prin plantarea, în acest interval de timp, a unui număr de 152 de milioane de puieţi forestieri.

Referitor la perdele forestiere de protecţie, directorul general al regiei a anunţat că anul acesta au fost înfiinţate de-a lungul drumurilor naţionale sau autostrăzilor 17 hectare de perdele forestiere, respectiv 5,6 kilometri, 10 hectare de Direcţia Călăraşi şi 7 hectare de Direcţia Constanţa, fiind plantaţi aproximativ 85.000 de puieţi forestieri.

"Din 2014 şi până în 2020, s-au înfiinţat 115 hectare de perdele forestiere de protecţie în apropierea autostrăzii A2 în judeţele Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa, cu o lungime totală de 38 de km. Mai avem 34 de obiective de investiţii care se vor demara şi vom mai face o lungime cumulată de 216 kilometri de perdele forestiere", a adăugat directorul general al RNP, Teodor Ţigan.

Romsilva administrează 3,127 milioane hectare de păduri proprietate publică a statului, adică 48% din pădurile României şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare. Din totalul pădurilor administrate, 80% deţin certificarea managementului forestier în standardul internaţional, adică aproximativ 2,5 milioane hectare.