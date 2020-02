Delegație turcă pe tema drogurilor, la Brașov

O delegaţie din Republica Turcia, condusă de Murat SARIGUZEL – Şeful Departamentului pentru Combaterea Stupefiantelor din cadrul Centrului Naţional pentru Droguri şi Dependenţă de Droguri din Turcia (TUBIM, a efectuat o vizită de studiu în Bucureşti şi Braşov, potrivit brasovstiri.ro.

Vizita a reprezentat o activitate în cadrul Proiectului de Twinning TR 15 IPA JH 03 17 R, Strengthening the Data Collection Capacity of Turkish National Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (TUBIM), derulat între Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), pe de o parte, şi Departamentul de Combatere a Drogurilor din Turcia, pe de altă parte.

În proiectul de referinţă, finanţat prin instrumentul financiar destinat cooperării instituţionale de la nivelul Comisiei Europene, ANA, alături de IGPR, furnizează expertiză în vederea creşterii capacităţii TUBIM de a colecta date referitoare la problematica drogurilor, îmbunătăţirii calităţii datelor colectate şi creşterii gradului de compatibilitate a acestora cu practicile europene în materie ale Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA).

Scopul vizitei de studiu a fost prezentarea detaliilor relevante referitoare la sistemele utilizate de către statele membre UE, de colectare a datelor online în domeniul drogurilor. Specialiştilor din ţara beneficiară le-au fost prezentate, în cadrul unor consultări şi discuţii tehnice, aspecte privind cadrul juridic şi procedural european şi naţional în materia drogurilor, fluxurile de lucru, funcţionalităţile sistemului, măsurile de control al calităţii pentru introducerea, prelucrarea şi analiza datelor, măsurile de gestionare a riscurilor, regulile de acces la sistem şi managementul acestuia.

Vezi si: Bombă cu ceas pe scena politică: dispariția schemei ultra-rapide de împrumuturi pentru primării / FDI ar putea deveni PNDL 3 - surse

Pentru a permite o înţelegere cuprinzătoare a sistemului de colectare a datelor, activitatea a inclus, de asemenea, vizite la Punctul Naţional Focal din cadrul ANA, dar şi la structuri centrale şi regionale ale IGPR, pentru a oferi experţilor turci un cadru de dezbatere al sistemelor naţionale de colectare a datelor, cooperării dintre autorităţi, lecţiilor învăţate, precum şi perspective de viitor.

În cadrul întâlnirilor tehnice de la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog, coordonate de directorul şi directorul adjunct ai instituţiei, au fost prezentate aspecte relevante privind atât sistemul naţional de colectare a datelor, cât şi bunele practici în aria prevenirii consumului de droguri, bune practici care sunt fundamentate pe tendinţele în evoluţia indicatorilor epidemiologici cheie.

Vizita de studiu a inclus şi o deplasare la Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, în cadrul căreia au fost prezentate rolul şi atribuţiile centrului, precum şi aspecte referitoare la bunele practici ale sistemului regional de colectare a datelor din domeniul reducerii cererii de droguri. Totodată, a fost organizată o vizită şi la Instituţia Prefectului judeţului Braşov.

În numeroase rânduri, partenerii din Republica Turcia şi-au exprimat mulţumirea pentru calitatea expertizei furnizate de specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog pe întreaga durată a implementării proiectului.