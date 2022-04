Denise Rifai profețește că Nicolae Ciucă va pierde rapid șefia PNL: Se creează o degringoladă totală

Jurnalista Denise Rifai spune că noua conducere a PNL nu va rezista prea mult în funcție. Rifai crede că Nicolae Ciucă, ales șef al PNL după un scrutin maraton, va avea un mandat scurt, posibil la fel de scurt ca cel al lui Florin Cîțu.

"Cine conduce PNL???! Si pentru cat timp??! Foarte ciudat si interesant jocul politic din curtea acestui partid! Am vazut astazi un congres organizat pe repede inainte, total de fatada, in care trebuia sa se bifeze ceva. Si s-a bifat! ~~Intrebarea e cat timp va dura noua formula ?!! Nu pot sa nu ma intreb oare ce se va intampla din 2023 cand, conform protocolului aliantei de guvernare, vom vedea rocada la sefia Palatului Victoria intre PNL si PSD. Cu alte cuvinte, anul viitor, Nicolae Ciuca ar trebui sa predea cheile biroului de premier. Intrebarea este daca Le va preda si pe cele de presedinte PNL??! Si daca Da, cui??! Mai ales ca PNL va trebui sa se pregateasca serios pentru toate randurile de alegeri din 2024 si va trebui vina si cu nominalizarea pentru candidatul la prezidentiale! ( aici va fi adevaratul Razboi! )

Am deci sentimentul ca nici aceasta conducere nu va rezista prea mult. E mult prea mare miza din 2024. Partea neplacuta e ca toate aceste schimbari subrezesc PNL si ar subrezi orice partid, iar in contextul timingului atat de strans pentru 2024, orizontul nu se arata deloc senin!

Fiind atata presiune pentru 2024, daca PNL nu va avea timp sa se regrupeze, va fi sfasiat in alegeri si ar fi pacat ca unicul partid de dreapta din Romania sa intre decimat in alegeri! Dar, vom vedea! Eu fac pariu ca lucrurile nu se opresc la schimbarile pe care le am vazut astazi!

Ps. Foarte ciudata meteahna asta din politica romaneasca ca premierul trebuie sa fie si seful partidului. Pentru ca in viteza cu care se schimba guvernele, se creeaza o degringolada totala si in structurile partidelor; in plus, eu chiar nu inteleg cum poate un singur om sa se ocupe si de guvernarea tarii si de nevoile si problemele unui partid intreg, cu mii de primari si cu mii de solicitari si probleme, dintre care mai diverse.

Ps2. O sa mi spuneti ca nu conteaza PNL si ca toti politicienii sunt o apa si-un pamant. Ei bine, cata vreme “politicul” dicteaza tot ce inseamna functionarea unui stat, astfel de miscari ne fragilizeaza si mai tare.

Eu inca sper ca voi trai sa vad si in Romania o clasa politica puternica, stabila si reprezentativa pentru noi ca popor! E unica sansa sa reusim sa ne consolidam ca stat", scrie Rifai pe Facebook.