Denunțătorul lui Florian Coldea face acuzații explozive: Am depus peste 20 de înregistrări la DNA

Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) și generalul în rezervă Dumitru Dumbavă, au fost audiați joi dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în urma unor acuzații grave formulate de omul de afaceri Cătălin Hideg.

Cătălin Hideg susține că gruparea lui Coldea i-a fabricat acuzații și dosare pentru a-l forța să vândă afacerea pe care o deține unor cetățeni francezi, care intenționau să transforme afacerea într-un nou Hexipharma. Hideg afirmă că a fost abordat de Bogdan Neidoni, asociatul lui Coldea, care deține o casă pe Coasta de Azur.

Cătălin Hideg susține că acest grup, condus de către Florian Coldea, i-au cerut 600.000 de euro ”pentru optimizarea situației mele din justiție”.

”Optimizarea situației mele din justiție. Îmi garantau că voi obține o condamnare cu suspendare.

Asta este și ideea. În momentul în care am încheiat contractul cu dânșii, au spus că, în mod normal, dacă lucrurile decurg bine, iar dacă judectotrul de la fond, care a fost studentul domnului Trăilă, va da o soluție mai blândă. Ei îmi promiteau că la apel totul va fi mult mai simplu de rezolvat.

Eu am ajuns la domnul Dumbravă și dumnealui mi l-a recomandat pe domnul Trăilă în calitate de avocat.

Dânșii au început să facă presiuni enorme asupra mea, spunându-mi că trebuie să plătesc restanțele către avocatul Trăilă. Îmi spuneau că trebuie să plătesc de urgență prejudiciul, îmi spuneau că altfel se supără domnul general Coldea și că o să am probleme.

Îmi spuneau că alții care au plătit au rezolvat, iar tu dacă nu plătești o să ajungi la pușcărie și o să-ți aruncăm chiftele la pușcărie.”, a spus Cătălin Hideg, la Antena 3.

Hideg: Am dus peste 20 de înregistrări la DNA

Cătălin Hideg a declarat că a depus la DNA peste 20 de înregistrări cu Dumitru Dumbravă și alții, convorbiri în care se vorbește inclusiv despre implicarea lui Florian Coldea.

”Din moment ce sunt 20 și ceva de înregistrări cu detalii, cu toate conversațiile, pe care eu personal le-am depus la DNA. Ce pot să spus mai mult de atât.

Ei mi-au spus că o să-mi explodeze o bombă în față, că ei conduc România, că nu-mi dau seama cu cine mă pun. După ce am avut ultimele discuții, când s-a aflat că înregistrarea a ajuns în anumite locuri, am fost amenințat, dar ulterior nu am mai avut discuții cu dumnealor”, a mai spus Hideg.