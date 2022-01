Deputat AUR, după ce un lider PNL a cerut scoaterea în afara legii a partidului: 'Mi se par grobiene. Nu înțelege metoda reducerii la absurd'

Un deputat PNL, Alexandru Muraru, fratele ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, cere scoaterea în afara legii a AUR, după ce Alianța a spus că, în ultimii ani, se constată o "acţiune sistematică de subminare" a calităţii învăţământului din România prin ridicarea la rangul de materii a unor "teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului, etc.), în paralel cu reducerea importanţei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generaţii: ştiinţele exacte, Limba şi literatura română, Istoria naţională".

PNL a precizat că Muraru, consilier al premierului Nicolae Ciucă și reprezentantul special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, vorbește în nume personal, nu reprezintă poziția oficială a partidului în chestiunea referitoare la AUR.

Deputatul Ringo Dămureanu susține că liberalii nu înțeleg metoda reducerii la absurd în acțiunile și declarațiile liderilor AUR despre legionari. Liderul AUR a respins propunerea introducerii Holocaustului ca materie de studiat în școală, iar scoaterea AUR în afara legii, propusă de liberalul Alexandru Muraru, „este o fumigenă aruncată aiurea”. Declarațiile au fost făcute luni seară, la Realitatea PLUS.

„Afirmațiile dlui Alexandru Muraru sunt deja clasice de un an de zile. Mi se par grobiene. Nu este fără precedent. De un an și o lună de când am intrat in Parlament , din decembrie, noi suntem extremiști, legionari, suntem în toate felurile posibile. Noi nu suntem extremiști pentru că avem parlamentari cu nume Nagy, avem membri romi. Nu suntem extremiști. Nu suntem nici xenofobi pentru că avem ca principiu credința. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost de naționalitate evreiască. Deci, nu,nu, nu inteleg lucrurile acestea.

Noi când spunem istorie se referă la tot, la minorități, toate etniile. Nu, nu facem istoria turcilor din Constanta și a sârbilor din Caraș-Severin... Holocaustul evident că e o temă a istoriei, face parte din istorie. Alte minoritati au iesit din sala in semn de protest spunand ca vrem si istoria italienilor... (...) Holocaustul a vizat și etnia romă. Holocaustul este una din marile tragedii, care nu trebuie să se repete. Este bine să trăim într-un spirit de toleranță. Să nu inventam niste teme care, aceste teme, pot genera niste reacții. Noi, AUR, spunem că în România nu există antisemitism. Noi avem membri de partid evrei”.

Întrebat despre derapajele grave ale deputatului Claudiu Târziu, copreședinte AUR, Ringo Dămureanu a susținut că acesta a avut dreptate.

„Are dreptate. A spus foarte clar. Este metoda reducerii la absurd. Și atunci, dacă eram legionar, aș fi procedat ca ăia, dar așa...”, a precizat Dămureanu.