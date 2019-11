Deputată suspendată din Pro România, atac dur la Ponta: Un condamnat definitiv, pus şef al Pro România Covasna

Deputata Emilia Meiroşu, suspendată din Pro România pentru că a votat învestirea Guvernului Orban, dezvăluie cu fostul deputat Octavian Goga (PMP şi, ulterior, PSD), care şi-a pierdut recent mandatul pentru că a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, a fost numit coordonator al filialei judeţene Pro România Covasna. Meiroşu îl compară pe Ponta cu Dragnea şi îl acuză că a compromis proiectul Pro România.

"Domnule Ponta,

Noi am fost răi și trădători pentru că n-am fost de acord ca Viorica Dăncilă să mai rămână premier interimar și am votat Guvernul Orban. Mai pe scurt, am făcut întocmai ce și-au dorit românii. Și, după cum ați văzut, dacă ați avut timp să vă uitați pe rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale, am avut dreptate.

Ne-ați suspendat din partid, ne-ați luat funcțiile, ne-ați numit în tot felul, ne-ați pus la colț, în încercarea de a-l concura pe Dragnea. Nu știu dacă ați reușit să-l întreceți, dar, fără cea mai mică îndoială, v-ați ridicat la înălțimea de jupân, așa cum, cândva, îl caracterizați pe fostul președinte al PSD.

Ați spus că ProRomânia e altfel, dar ați sfârșit arătând unei țări întregi că pumnul în gură a fost importat cu succes.

Și nu vă lăsați, continuați să arătați că ProRomânia e altfel. Conducerea partidului l-a împuternicit pe domnul Octavian Goga să conducă organizația Covasna. Deci, domnul Goga, deputatul PSD (ales pe listele PMP) care, la începutul lunii octombrie, și-a pierdut mandatul pentru ca a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, e coordonator al organizației Covasna.

Atunci, am votat pentru ca legea să triumfe și domnul Goga să părăsească Parlamentul. Ați votat chiar și dumneavoastră! Reevaluare, nu?! Consecvență și o stângă reformată, nu?!

Domnule Ponta, bine că m-ați suspendat din partid, că doar coordonam organizatia cu cel mai mare scor la alegerile europarlamentare, Brăila. Bine că i-ați suspendat pe fondatorii partidului! Bine că l-ați scos de pe site-ul partidului pe Mihai Tudose, care, la Brăila, a arătat ce înseamnă să câștigi alegerile! Dar și mai bine că ați pus un condamnat definitiv șef al organizației Covasna!

Ați vorbit despre Brăila folosind cuvântul “bodegă”, deci nu mă mai miră chiar nimic în ceea ce va privește. Mihai Tudose și noi, cei din “bodegă”, am făcut ce dumneavoastră n-ați fost în stare la Gorj, adică să obținem un scor cu 2 în față la alegerile europarlamentare!

Din păcate, ați reușit să compromiteți un proiect superb! Azi ne înjurați pe noi, mâine îi veți înjura pe cei care vor avea curaj să vorbească! Azi ne puneți pe noi la zid, mâine vor urma cei care ies din “garnizoană”! Deci, care e diferența între ce făcea Dragnea și ce faceți dumneavoastră?

Colegii care azi ne jignesc, la ordinele lui Ponta, trebuie să se gândească bine la faptul că vor urma, că altcineva îi va jigni pe ei atunci când vor ieși din ordinele liderului suprem.

Domnule Ponta, spuneați că la ProRomânia nu va fi niciodată ca la PSD, sincer, dacă vă uitați în jur, nu vi se pare că PSD-ul lui Dragnea era un mic copil?", scrie Emilia Meiroşu pe Facebook.