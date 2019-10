Deputatul ALDE Andrei Gerea: 'Guvernul Dăncilă, în mod evident, nu mai are sub nicio formă susţinerea populaţiei'

Deputatul ALDE Andrei Gerea consideră că, după ani în care politica a fost orientată către stânga, este momentul ca dreapta să ajungă la guvernare în România, potrivit Agerpres.

"După cum ştiţi, ALDE, în momentul în care a decis să părăsească coaliţia de guvernare, a anunţat că va susţine prima moţiune de cenzură care va fi depusă împotriva Guvernului Dăncilă, care şi-a pierdut majoritatea ca urmare a părăsirii de către ALDE a coaliţiei de guvernare. Putem spune că în acest moment Guvernul Dăncilă, în mod evident, nu mai are sub nicio formă susţinerea populaţiei şi noi considerăm că este foarte greşit să insişti şi să te agăţi de putere într-un moment în care populaţia nu te mai vrea", a spus Gerea, marţi, după depunerea moţiunii de cenzură.

El a explicat că Guvernarea PSD-ALDE nu a fost "simplă", ci "cu multe momente foarte tensionate".

"Au fost momente foarte tensionate în această guvernare, nu a fost o guvernare simplă, au fost şi lucruri bune care au fost făcute, dar, din păcate, Guvernul Dăncilă, în forma în care se prezintă în acest moment, nu mai are credibilitate şi un guvern care nu are credibilitate şi nu are forţa să imprime un drum pozitiv naţiunii pe care o conduce, pe care o guvernează trebuie să plece. Acesta este semnalul pe care noi îl dăm şi facem un apel, în continuare, la doamna Dăncilă, la doamna prim-ministru să înţeleagă că populaţia nu mai vrea un guvern condus de către domnia sa şi că trebuie făcută o schimbare majoră, de profunzime în politica românească. După ani de zile în care politica a fost orientată către stânga, probabil că este momentul ca o nouă formulă politică de dreapta să ajungă la guvernare în România", a adăugat Gerea.

Moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie la adresa Guvernului Dăncilă a fost depusă marţi în Parlament.

Intitulat "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", documentul are 237 de semnături de la parlamentari ai PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de la parlamentari de la PSD.