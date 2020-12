Deputatul Ioana Bran și-a prezentat Raportul mandatului de 4 ani în Parlament

Deputatul PSD, Ioana Bran, și-a prezentat Raportul mandatului de 4 ani. Din motive personale a ales să nu mai candideze la alegerile din 6 decembrie, dar a anunțat că e vorba doar de o pauză și nu de finalul carierei politice:

”Sunt la finalul mandatului meu de deputat. După cum știți, nu am mai candidat, am devenit mămică de foarte puțin timp și este firesc să îmi schimb prioritățile pentru o vreme. După cum firesc este să vă prezint tuturor un raport privind activitatea mea în Parlament și la Ministerul Tineretului și Sportului.

Găsiți raportul dând click pe link-ul de mai jos, de la website-ul meu. Un raport scurt și la obiect, dar pe care m-am străduit să îl fac cât mai complet. Au fost patru ani plini, în care am muncit mult atât în Camera Deputaților (am fost secretar al Camerei timp de două sesiuni parlamentare și membru al Comisiei pentru Buget, Finanța și Bănci), cât și ca ministru al Tineretului și Sportului.

Am fost cel mai tânăr deputat de Satu Mare din această legislatură, dar și cel mai tânăr ministru al Tineretului și Sportului. Sunt o social-democrată convinsă, cred în valorile acestei doctrine, în justiția socială și în faptul că nu avem voie să lăsăm pe nimeni în urmă! De asemenea, cred în identitatea noastră românească profundă, iubesc tradițiile și meșteșugurile noastre străvechi. Cred în dialog, sunt o persoană constructivă, nu una conflictuală. Am răspuns întotdeauna întrebărilor presei, oricât ar fi fost de incomode. Am avut 3 cabinete parlamentare - la Satu Mare, la Medieșu Aurit și Tășnad – și am fost mereu în contact cu voi. Am lucrat trăind cu sentimentul că trebuie să îmi fac datoria față de oameni și față de țară.

Celor care vor să știe, le spun că nu mi-am încheiat cariera politică, sunt în continuare membru al PSD Satu Mare și voi lucra în continuare în măsura în care noile îndatoriri îmi vor permite.

A fost o onoare să vă reprezint și să lucrez pentru binele românilor și al țării! Mulțumesc colegilor parlamentari, mulțumesc echipei din MTS și colegilor mei din PSD și vă mulțumesc vouă pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o!

Vă urez să aveți parte de un Crăciun bun și să scăpăm cât mai repede de această pandemie care ne-a dat tuturor viețile peste cap!

Doamne-ajută!”, a scris deputatul sătmărean pe site-ul personal.