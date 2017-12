Deputatul Liviu Pleșoianu, mesaj tranșant la final de an: 'A venit vremea să spunem STOP'

La finalul unui an în care s-a remarcat prin pozițile sale vehemente pe teme de justiție, în special în ceea ce o privește pe șefa DNA, deputatul PSD Liviu Pleșoianu transmite un mesaj tranșant. Acesta afirmă că este momentul ca învrăjbirea românilor să se încheie, iar în anul centenarului românii să-și găsească un sens comun.

Vezi și: 'Disperare în sistem': Demers împotriva UNJR și AMR în justiție. Care ar fi miza reală a demersului (surse)

„La mulți ani! Fie să FIM!...

...Pentru că un popor unit și viu, treaz, conștient de ce i se întâmplă este un popor greu de manipulat, planul a fost și este acela de A NE ADORMI CU LOZINCI și de A NE ÎNVRĂJBI până la a ajunge la UN RĂZBOI AL TUTUROR ÎMPOTRIVA TUTUROR. ...Ne-au fărâmițat în segmente din ce în ce mai mici. ...Apoi au stârnit conflicte fără temei real între absolut toate aceste segmente. Tineri vs. bătrâni, pacienți vs. medici, părinți vs. profesori, români din țară vs. români din diaspora, stânga vs. dreapta, om vs. om..

Dacă privim fără lentile de contact distorsionante oglindirea propriei condiții, constatăm că ne aflăm la un nou moment de răscruce: fie continuăm să asistăm pasivi la dispariția – de facto – a esenței tari românești, fie pornim a ne reașeza în propriul destin. Fie ne revoltăm surd și mut în fața bătăilor de cord din ce în ce mai rare și mai plăpânde ale acestei țări, fie ne regăsim cursul viu, propria matcă, sensul propriului mers.

România reală vă aparține dumneavoastră, oamenilor reali, nu celor care au tupeul de a vă spune cum ar trebui să gândiți și ce ar trebui să simțiți... Românii obișnuiți, românii care traversează pe verde fără să-i agaseze pe ceilalți cu faptul "extraordinar" că au traversat pe verde sunt adevărata „societate civilă”. Adevărata „societate civilă” românească este însăși societatea românească, cu bunele și relele ei. Adevărata „societate civilă” nu este monopolul nimănui. Ea este a oamenilor și e reprezentată de OAMENI!

2018 poate fi începutul unui nou drum pentru România. După prea mult timp în care ni s-a tot spus ȘI AM FOST ÎNVĂȚAȚI SĂ NE TOT SPUNEM că suntem „cei mai leneși”, „cei mai corupți”, „cei mai nepregătiți”, a venit vremea să spunem STOP! Nu „STOP și de la capăt”, cum ar zice unii, ci „STOP și cu SENS”!

...Exact de acest lucru avem nevoie. De un SENS. De un SENS comun, pentru noi și pentru această țară... Avem nevoie de un sol fertil din care acest SENS frumos să se poate ivi, să poate crește, să poate inspira.

În 2018, avem șansa de a ne reveni, de a ieși din acest coșmar colectiv prefabricat. Putem transmuta energiile urii în elementele purificatoare ale unui SENS comun... Fie ca cei mai mulți dintre români, indiferent de vârstă, de zonă geografică, de statut material, să acționeze în cunoștință de cauză și nu sub impulsurile controlate transmise de către PROPAGANDĂ.

La mulți ani! Fie să FIM!”, scrie Pleșoianu pe Facebook.

Vezi și: Kovesi, revocare: Doliul nu influențează anunțul așteptat de la ministrul Justiției (surse)

***