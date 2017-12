'Disperare în sistem': Demers împotriva UNJR și AMR în justiție. Care ar fi miza reală a demersului (surse)

La sfarsit de an, oamenii serviciilor din justitie au primit ordin sa stranga de urgenta cat mai multe semnaturi impotriva Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR) si a Asociației Magistraților din România (AMR), prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat modificarile la legile justitiei, adirma surse convergente din instante si parchete, potrivit blogului Independența justiției.

„Operatiunea are acoperirea Forumului Judecatorilor condus de judecatorii Dragos Calin si Ionut Militaru, ambii de la Curtea de Apel Bucuresti si foarte apropiati serviciilor. Acestia sunt sustinuti din spate de judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, presedintele judecatoriei Ramnicu-Valcea. Judecatorul Bogdan Mateescu este fiul unui ofiter de Securitate care a fost declarat de CNSAS ca a facut politie politica, care in prezent este primar PNL si foarte apropiat de Ludovic Orban”, notează sursa citată.

Potrivit blogului „Independența justiției”, fiecare instanta si parchet are un numar, asemenea unitatilor militare, in care exista agenti de influenta care suna si aduna semnaturi. „La instantele si parchetele mici agentii de influenta sunt primii care semneaza, ca sa dea exemplu. La instantele si parchetele mai mari in grad, agentii de influenta sa folosesc de idioti utili pentru a executa ordinele serviciilor, de obicei acestia nexpunandu-se prin semnaturi”, se mai arată în articolul citat.

Disperarea sistemului fata de modificarile facute la legile justitiei ar privi, in mare, urmatoarele aspecte:

„1. Declaratiile anuale ale judecatorilor si procurorilor ca nu sunt acoperiti si colaboratori ai serviciilor vor fi verificate si de comisiile de control ale serviilor din Parlament, nu doar de CSAT (care, in fapt, nu le-a verificat deloc).

Amintim faptul ca la inceputul anului 2016, dupa ce Administratia Prezidentiala a dat un comunicat in care a sustinut ca, dupa verificarile efectuate de CSAT, nu exista acoperiti in justitie, Dan Mihalache, seful de atunci al cancelariei prezidentiale, a afirmat ca CSAT nu are mecanismele sa faca astfel de verificari. Detalii la link-ul de mai jos:

2. Toate actele privind administrarea justitiei si procedurile judiciare vor fi publice. Asta va da sansa publicariil hotararilor CSAT prin care serviciile au intrat in justitie si a protocoalelor secrete dintre SRI si Ministerul Public.

3. Presedinele nu mai poate refuza numirea presedintelui ICCJ. Prin aceasta atributie, introdusa de Monica Macovei in 2005, s-a controlat toata justitia la varf de 12 ani.

Lista cu aceste semnaturi stranse acum la ordin contra UNJR si AMR, alaturi de cele 4000 de semnaturi dinainte, va fi cea mai buna dovada ca justitia este profund penetrata de servicii, “independenta justitiei” fiind doar un slogan prin care de fapt aceasta a fost capturata si controlata de servicii.”