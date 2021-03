DERAPAJ GROSOLAN al celui mai violent verbal lider PNL: 'Este o mizerie această sentință definitivă și irevocabilă. Este o mizerie'

Unul dintre cei mai violenți verbal lideri din PNL a avut un derapaj grosolan la adresa justiției, când a vorbit despre decizia magistraților de a nu redeschide dosarul 10 august. Director al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Mario de Mezzo a numit verdictul o mizerie, repetând de mai multe ori, în timpul unei emisiuni de la România TV.

Este o mizerie această sentință definitivă și irevocabilă. Eu am fost acolo, am fost gazat de la ora 16 la ora 23, din 15 în 15 minute, fără niciun motiv. În Piața Victoriei, am văzut oameni care ridicau mâinile în sus și primeau bastoane în cap de la jandarmi. În Al Doilea Război Mondial, dacă ridicai mâinile sus, nu ți se întâmpla nimic. Este o mizerie. Acest verdict este o mizerie. Dovezile sunt atât de clare.”, a spus Mario de Mezzo, fost consilier al unui primar PSD al Slatinei și fost director de comunicare al Holzindustrie Schweighofer.

