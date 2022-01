Deși joacă foarte puțin la Real Madrid, Eden Hazard nu vrea să plece de la echipă

Eden Hazard nu vrea să plece în această lună de la Real Madrid, deşi joacă puţin la echipa antrenată de Carlo Ancelotti, scrie ziarul spaniol Marca, citat de cotidianul belgian Le Soir.

În condiţiile în care perioade de transferuri din luna ianuarie se apropie de sfârşit, există numeroase zvonuri despre interesul unor cluburi engleze, printre care Newcastle United, pentru mijlocaşul belgian, conform Agerpres.Cu toate acesta, Marca a anunţat joi că Hazard va rămâne la Real: "Deşi clubul a deschis uşa unei plecări, Eden Hazard nu vrea să plece de la Real Madrid. Prioritatea lui este să încheie sezonul la clubul visurilor sale, deşi are un rol limitat la echipă".Totuşi, în cazul unei oferte foarte bune, Real l-ar putea obliga pe căpitanul "diavolilor roşii" să-şi facă bagajele. Cu condiţia, desigur, să găsească un club capabil să plătească un salariu comparabil cu cele 13 milioane de euro pe an pe care le primeşte acum belgianul.Carlo Ancelotti i-a lăsat miercuri puţine speranţe lui Hazard, despre care a spus că "are caracterul să aleagă ce este mai bine pentru cariera sa".Tehnicianul italian a confirmat că mijlocaşul belgian este apt din punct de vedere fizic, însă are acum jucători mai în formă.Hazard este din ce în ce mai mult într-un impas la Real Madrid. După ce a jucat în mai multe meciuri consecutive în luna decembrie fără aibă probleme fizice, el este acum rezervă, iar săptămâna trecută n-a prins niciun minut în cele două meciuri din Supercupa Spaniei, competiţie câştigată de echipa sa.