Deși sunt două state 'independente', România și Republica Moldova ar putea avea o sărbătoare națională comună

Republica Moldova și România ar putea avea o sărbătoare națională comună pe 27 martie, ziua în care la 1918, Basarabia a revenit la României. Senatorul român liberal Viorel Badea susține că în această zi ar fi cazul să sărbătorim „puterea de a fi împreună” și că nu ar vedea vreun obstacol privind legiferarea acestei sărbători precum și a protejării limbii române pe ambele maluri ale Prutului, conform deschide.md.

„A ajuns momentul să scoatem adevărul la suprafață și să îl arătăm tuturor, să îl mărturisim. Nu trebuie să ne fie rușine. Ce am făcut? Am distrus națiuni? Am omorât milioane de oameni? Am făcut Holocaust? Nu. Nu am făcut altceva decât să arătăm că vrem să fim împreună. Această sărbătoare ar putea fi o sărbătoare a puterii dacă ești împreună, a identității tale adevărate și eu zic că nu ne împiedică nimeni să facem acest lucru la fel cum nu împiedică nimeni cele două Parlamente să legiferăm împreună protejarea și promovarea limbii române pe ambele maluri ale Prutului și pentru cei care vorbesc limba română în alte zone. Asta ar putea fi un model comun de spațiu legislativ pe care să îl gestionăm împreună”, a declarat senatorul român Viorel Badea la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Moldova vrea să predea limba română cetățenilor care nu o stăpânesc

Analistul politic Nicolae Negru a susținut ideea promovării unei vorbiri corecte în limba română, pledând pentru implementarea unor proiecte ce ar ajuta cetățenii care nu cunosc limba română să o învețe și să o vorbească.

„Protejarea dar și asigurarea vorbirii corecte. Niște proiecte care să îi ajute pe cei care nu posedă limba română să înceapă a vorbi”, a precizat Nicolae Negru.

Viorel Badea vrea o comunicare mai bună între cele două maluri ale Prutului

Viorel Badea a subliniat necesitatea unei mai bune finanțări a proiectelor realizate de localitățile înfrățite de ambele maluri ale Prutului. Senatorul consideră că aceste finanțări ar trebuie să vină de la București, dând asigurări că astfel de propuneri vor fi susținute pe larg de deputații români.

„Localitățile de pe ambele maluri ale Prutului ar trebui să lucreze mult mai mult împreună, iar munca împreună ar trebui să fie și finanțată. Proiectele generate de localitățile înfrățite ar trebui să fie finanțate la București. (…) Determinarea la București este maximă. Este singurul subiect, R.Moldova, pe care nu există disensiuni politice în Parlamentul României”, a opinat senatorul român.

Actualele relații dintre R.Moldova și România au fost apreciate drept fără precedent. „O etapă adevărată”, care oferă șanse ce nu au mai fost până acum.