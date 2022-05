Detalii despre ancheta atentatului cu bombă de la Arad pote da Parchetul, nu Poliţia

"Legat de ancheta de la Arad - pe 29 (mai - n.r.) se împlineşte un an, ştiţi foarte bine că acolo avem o anchetă coordonată de un procuror. Ministerul nostru încă din primele ore de după această tragedie a fost implicat în strângerea de probe. Sub coordonarea procurorului am avut detaşaţi foarte mulţi poliţişti, detaşaţi de la mai multe structuri ale noastre acolo. Toate detaliile care pot fi date publice, pot fi făcute publice, nu le poate da Poliţia Română, nu le poate da Ministerul Afacerilor Interne, le dă Parchetul. Evident că ne-am dori ca munca noastră şi tot ceea ce am făcut în acest timp şi am livrat către procurori să dea rezultate. Ne dorim la fel de mult, ca toţi românii, să elucidăm acest caz unic în aceşti 30 de ani", a declarat, într-o conferinţă de presă, Lucian Bode.Acesta a subliniat faptul că din datele pe care le deţine este vorba de o acţiune singulară şi nu este vorba de o reţea."În România, astfel de atentate au mai încercat să fie realizate şi au fost dejucate. Iată că vorbim de un singur atentat în 30 de ani, care adus la această finalitate. (...) România este o ţară sigură. Nu vorbim de o reţea care să acţioneze în acest sens în România", a conchis Lucian Bode.Maşina omului de afaceri Ioan Crişan a explodat, în 29 mai 2021, când el a vrut să plece din parcarea unui supermarket aflat pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiul Arad.În acest caz, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fac cercetări pentru omor calificat cu premeditare.