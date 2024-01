Dezastrul de la Ferma Dacilor: oficialitățile vizate de procurori la perchezițiile din această dimineață

Procurorii care anchetează incendiul produs la complexul turistic Ferma Dacilor au făcut, marţi, descinderi la mai multe adrese în comuna Gura Vadului, din care face parte satul Tohani, pe raza căruia este amplasată pensiunea. Vizaţi de anchetă sunt fostul şi actualul primar ai comunei, dar şi un funcţionar din Primărie, arată News.ro.

Mai multe percheziţii au avut loc, marţi, la adrese con comuna Gura Vadului, în dosarul care vizează incendiul de la Ferma Dacilor, în care opt oameni, între care trei copii, au murit carbonizaţi. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că vizaţi de anchetă sunt un fost primar al comunei, actualul primar, Nicolae Marius Sora şi un angajat al Primăriei.

Aceştia sunt suspectaţi în dosarul în care procurorii au extins, pe 31 decembrie, urmărirea penală pentru noi infracţiuni de fals intelectual (trei fapte), uz de fals (trei fapte) şi abuz în serviciu (trei fapte). Noile infracţiuni vizate de anchetă se adaugă celor de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru şi ucidere din culpă pentru care a fost deschis dosarul iniţial.

Miercuri, primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, declara pentru News.ro că Primăria a pus la dispoziţia autorităţilor, inclusiv a Parchetului, documente. ”Primăria Gura Vadului a pus la dispoziţie de la bun început extrasul de carte funciară, edificarea clădirilor, încă de aseară. Are cadastru, se poate vedea, deci toate lucrurile sunt vizibile şi sunt fără nicio problemă. Eu am dat şi Parchetului toate documentele, le-au ridicat astăzi, domnul prefect a solicitat şi alte documente, le voi trimite pe e-mail când le voi avea pe toate gata. Edificarea construcţiilor e începută în 2013-2014, eu nu eram primar atunci. Dacă vă uitaţi pe extrasul de carte funciară, în luna octombrie a fost dat certificatul de edificare. Eu primar am venit în luna noiembrie”, a declarat primarul comunei pe raza căreia a fost ridicat complexul turistic.

În aceeaşi zi, prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu, declara că a solicitat reprezentanţilor Primăriei toată corespondenţa cu firma care administrează complexul care a ars, în contextul în care reprezentanţi ai administraţiei locale susţineau că au încercat să facă verificări la Ferma Dacilor dau nu au fost primiţi.

Context

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova anunţă, marţi, că s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la comiterea unor infracţiuni de fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu, privind situaţia juridică a imobilului în care a avut loc incendiul.

În cursul zilei de marţi, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au fost efectuate opt percheziţii domiciliare la adresele unde locuiesc efectiv sau îşi au domiciliul 7 persoane fizice şi au fost emise şi puse în executare un număr de 6 mandate de aducere, privind persoane ce au calitatea de administratori statutari sau în fapt ai societăţii comerciale.