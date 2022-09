Dezlănțuit! Fostul ministru Ilan Laufer: Uniunea Europeană se duce în URSS-ula mă-sii, iar noi odata cu ea, ca slugile și prostii

Fostul ministru pe Mediul de Afaceri Ilan Laufer are o ieșire de o duritate fără precedent la adresa noilor politici UE de economisire a resurselor naturale. Laufer cataloghează discursul Ursuley von der Leyen ca fiind unui aberant și prezice decăderea UE.

"Uniunea Europeana se duce in URSS-ula ma-sii, iar noi odata cu ea, ca slugile si prostii. Ieri am asistat la cel aberant discurs rostit de un Presedinte al Comisiei Europene, de la infiintarea acestei institutii si pana in prezent. Un discurs venit din partea unei ipocrite, care doar ce si-a crescut propriul salariu cu 30.000 euro/an, iar pe noi vrea sa ne oblige sa facem dus in doi, pe frig si cu lumina stinsa. Doamne fereste, URSS-ulo, unde ai adus Uniunea Europeana!

Presupun ca multi dintre voi ati inteles acum ca incalzirea globala este doar o vrajeala pentru saracirea populatiei, ca energia verde este praf in ochi, in timp ce Germania a fost principalul beneficiar si abonat la gazul rusesc ieftin, in ultimii 20 de ani, ani in care nu a facut absolut nimic, in mod real, pentru a se lupta, vezi Doamne, cu “incalzirea globala” sau a trece cu totul spre energie regenerabila. Douazeci de ani nu au facut nimic, s-au bazat ca vor avea gaz ieftin la infinit, iar acum au si tupeul jegos sa ne ceara noua, saracii Europei, sa impartim cu ei putinul pe care il avem, iar noi, care suntem producatori de energie (chiar destul cat sa fim independenti energetic) sa platim facturi de 5 ori mai mari la noi in tara, ca asa e cand o iei la UE, iar Guvernul nu face absolut nimic ca sa ne protezeje de acest jaf national si institutionalizat. Cei care conduceti astazi Europa sunteti niste ipocriti penibili, iar cei care accepta sa va fie slugi sunt niste tradatori de neam si tara care merita…..ce-i mai rau.

Acum ni se cere sa economisim 10% din consumul de curent electric, sa fim responsabili si solidari cu restul statelor care nu au. Minciuni, vrajeala si propaganda ieftina. Cati dintre voi, cei care ne ordonati aceste aberatii, zburati cu avioane private? Cati aveti zeci de oameni in jurul vostru care va cara gentile? Cati mergeti si cu coloane de cate zece masini? Cati stati in birouri de sute de mp? In vilele si birourile voastre sunt 18 grade? Voi faceti dus in doi?

Ati luat-o razna cu totul, ipocriti conducatori ai Europei! Va bateti joc de toti cetatenii Uniunii Europene si, probabil ca la urmatoarele alegeri veti deveni o trista amintire, sunteti o pagina neagra in istoria acestei Uniuni. Din cauza voastra oamenii saracesc...in Polonia sunt cozi de zeci de km la minele de carbuni…in Germania nu se mai gaseste lemn de foc si oamenii au inceput sa taie padurile ca sa faca rost de sursa de incalzire la iarna. La statiile de incarcare gratuita pentru masini electrice sunt cozi de 3-4 ore din cauza exploziei pretului la energia electrica, pe care tot voi ati generat-o, facturi de 5 ori mai mari. Este o criza indusa artificial, iar oamenii au inceput sa inteleaga acest aspect. Ati adus Europa pe marginea prapastiei si acum veniti cu cele mai aberante “solutii” ca sa depasim aceasta criza, pe care tot voi ati generat-o. Interesele cui le serviti? In niciun caz ale cetatenilor europeni. In toata istoria moderna, din crize s-a iesit prin stimularea productiei, prin capacitati noi de productie, prin plus valoare; nu invers, prin inchiderea acestora, nu prin economisire si prin marirea taxelor si impozitelor.

Cu siguranta America si China isi freaca palmele de bucurie cand vad ce se intampla in Europa si incotro ne indreptam. Ei sunt marii castigatori de pana acum ai razboiului din Ucraina si a asa zisei crize energetice pe care o traverseaza Uniunea Europeana, dupa ce s-a aruncat singura din avion fara parasuta. In ceea ce ne priveste pe noi, romanii, ne meritam soarta din plin. Asta am votat, asta am primit. Ca suntem manipulati sau dezinformati este doar vina noastra si acum suportam consecintele. Romanii nu au iesit niciodata de buna voie sa protesteze. La Revolutie au fost scosi de rusi si americani, iar impotriva Ordonantei 13 au fost scosi de sorosisti si multinationale, mare parte dintre ei platiti sau obligati", scrie Laufer pe Facebook.