DEZVĂLUIRE ȘOC a lui Ludovic Orban în Congresul PPE: Guvernul Dăncilă a trebuit dat jos pentru a schimba raportul de forțe în noua Comisie Europeană (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a spus public și răspicat de ce a trebui să fie dat jos Guvernul Dăncilă în ciuda calculelor care arătau că pentru PNL din punctul de vedere al anului electoral 2020 nu este chiar cea mai bună mișcare posibilă. El a declarat de la tribuna Congresului PPE de la Zagreb ceea ce în țară a evitat să spună până acum - Miza a fost numirea comisarului din partea României. Deși PPE domina la nivelul Parlamentului European, în noua Comisie Europeană socialiștii ar fi avut un mic avantaj care trebuia neapărat anulat.

”Președintele Iohannis e implicat, si vreau să vă asigur că Klaus Iohannis va fi încă 5 ani președinte și PPE va avea încă 5 ani un președinte în România, un partener puternic și un lider care va sprijini PPE si proiectele sale. Cetățenii europeni au votat pentru popularii europeni și au oferit o victorie în alegeri pentru PPE la nivel european. Am obținut majoritatea în Parlamentul European. Socialiștii au sperat că vor pune președintele Comisiei chiar dacă nu au câștigat alegerile, însă, în cele din urmă, PPE a reușit să își impună președintele. Totuși, când am numărat comisarii, am descoperit o situație injustă. PPE nu avea majoritate în Comisia Europeană. Socialiștii aveau 10 comisari și popularii europeni aveau 9 comisari. Am decis în România să nu acceptăm această situație injustă, pentru că cetățenii au vrut să ofere majoritatea popularilor europeni. Așadar, am schimbat guvernul socialist cu unul popular european și am numit un comisar PPE din partea României, pe Adina Vălean. Este contributia noastră modestă”.

”Fără nici o îndoială ne aflăm în fața unei probe, a unei mărturisiri șocante făcută de premierul României într-un congres european. Autodenunțul lui Orban poate fi subiect de dezbătut și în Parlamentul European. Un guvern român a fost dat jos pentru un interes politic extern. Este prima mare gravitate! Forțe politice externe, împreună cu președintele Iohannis (a mărturisit singur că dărîmarea guvernului Dăncilă a fost principalul succes al mandatului său) și cu președintele PNL, susținut de partidul său și de încă niște grupări și partidulețe, au răsturnat un guvern legitim. Operațiunea miroase a trădare de țară și arată ca o încălcare gravă a Constituției României.”, susține jurnalistul Cornel Nistorescu.