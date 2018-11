DEZVĂLUIRI despre ancheta DIICOT privind finanțarea #Rezist: Cum au fost sesizați procurorii și cine se ocupă de investigații

Dosarul privind finanțarea #Rezist ar fi fost deschis ca urmare a unei plângeri formulate de Jandarmeria Română după protestul din 10 august, potrivit unor informații STIRIPESURSE.RO.

Imediat după protestul din 10 august au fost deschise două anchete, una la Parchetul General, unde procurorii militari investighează intervenția Jandarmeriei, mai mulți șefi ai instituției fiind puși sub învinuire, și o a doua care vizează acte de agresiune la adresa forțelor de ordine.

Citeste si Ioan Mircea Pașcu, REACȚIE după dezvălurile privind ancheta DIICOT legată de finanțarea #Rezist: Au apărut convenabil

Ulterior, Liviu Dragnea a declarat că protestul din 10 august a fost finanțat din străinătate, catalogându-l drept o tentativă de lovitură de stat. Liderul PSD a spus că 'a auzit' că vor fi făcute publice probe în acest sens. La o zi distanță, luju.ro a publicat mărturia unui fost presupus membru al Rezist și o declarație a unui alt protestatar cunoscut. Vocea primului protestatar este modificată, pentru a-i fi protejată identitatea. Persoana din înregistrare lansează acuzaţii la adresa organizatorilor protestelor. Ulterior, este prezentată o înregistrare cu Angi Şerban, care s-ar fi remarcat ca unul dintre liderii mișcării, care ar susţine că există presiuni externe pentru care protestele să fie organizate mai des.

La acel moment, surse judiciare declarau, pentru STIRIPESURSE.RO, că se analizează dacă sunt întrunite condițiile pentru deschiderea unei investigații, însă nu a mai fost necesară această procedură întrucât Jandarmeria Română a depus o plângere care viza infracțiuni la ordinea constituțională. Sesizarea inițială ar fi ajuns la Serviciul Antiterorism și Siguranța Statului, la magistratul Doru Stoica.

Deși procurorii nu au comunicat oficial stadiul acestei cauze, în cursul acestei zile, luju.ro a făcut dat informații care ar viza acest dosar.

Potrivit luju.ro, procurorii DIICOT investighează peste 400 de tranzactii in cryptomonede, prin care peste 14.000.000 dolari care au intrat in Romania, in ultimii 3 ani, pentru a alimenta grupari #rezist si anumite ONG-uri, publicația dând exemplu Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com sau Rezistenta TV .

Sursa citată mentionează că pistele procurorilor au dus "spre „portofel virtual” de pe platforma online BLOCKCHAIN, alimentat de Fundatia Stefan Batory din Polonia, sponsorizata in mod direct de miliardarul George Soros".

In acest caz ar exista suspiciuni privind operatiuni de spalare de bani si constituire de grup organizat infractional in scopul intreprinderii de actiuni impotriva ordinii constitutionale.

Jurnalistii luju.ro sustin, citând surse apropiate dosarului, că ar fi fost retrase sute de mii de euro in saptămânile premergaătoare prostestului din 10 august.

Redacția STIRIPESURSE.RO a contactat purtătorul de cuvânt al DIICOT, acesta menționând că instituția nu comentează informațiile apărute.