Ioan Mircea Pașcu, REACȚIE după dezvălurile privind ancheta DIICOT legată de finanțarea #Rezist: Au apărut convenabil

Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, susține că informațiile referitoare la finanțarea #Rezist au apărut într-un moment convenabil, întrebându-se ce s-ar fi întâmplat dacă apăreau înainte de votarea rezoluției împotriva României.

"Ma întreb ce s-ar fi întâmplat dacă informațiile privind tranzacțiile in favoarea #rezist ar fi apărut cu doar o zi înainte de votarea Rezoluției împotriva României și publicarea Raportului MCV ... așa, au apărut - convenabil - după ... Bine și așa!", a scris Ioan Micea Pascu pe Facebook.

Potrivit luju.ro, procurorii DIICOT investighează peste 400 de tranzactii in cryptomonede, prin care peste 14.000.000 dolari care au intrat in Romania, in ultimii 3 ani, pentru a alimenta grupari #rezist si anumite ONG-uri, publicația dând exemplu Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com sau Rezistenta TV .