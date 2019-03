Dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Mihai Tudose - Ce au decis medicii și ce recomandări nu tocmai plăcute a primit fostul premier

Mihai Tudose a fost operat după ce a suferit un infarct extins. Fostul premier a primit recomandări nu tocmai plăcute de la medici. El va trebui să renunțe la viciile lui, respectiv consumul de cafea și fumatul.

După mai multe zile de supraveghere, medicii i-au spus să se pregătească, astăzi, de externare, însă va trebui să aibă o viață mai ordonată pentru a se reface și a evita alte probleme, informează Antena3.

Într-un interviu acordat recent, Mihai Tudose a recunoscut că a fost într-o situație limită.

"Am trecut pe lângă moarte. Am avut și noroc și o echipă de medici extraordinari. Nu a fost niciun tunel cu flori, nu erau nici lumini, nu au venit brusc peste mine toate amintirile, pur și simplu s-a stins lumina! Mi-am revenit în salvare. în timpul angiogramei am fost conștient", a declarat Mihai Tudose.