Dezvăluiri INCENDIARE - Carmen Iohannis, audiată la Parchetul General abia în luna mai. De ce trag de timp procurorii

Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, va fi audiat la Parchetul General în luna mai, potrivit unor surse Național. Jurnalistul Cătălin Tache spune că „procurorii ar fi decis la rândul lor să tragă și ei de timp cât pot” până se va lămuri situația în cazul lui Augustin Lazăr.

„Drept urmare, ”fratiile” transpartinice din cadrul Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului General se vor da peste cap ca sa nu riste vreun pas gresit, cel putin pana in luna mai, cand este de asteptat ca apele sa se mai limpezeasca si in Justitie. Drept urmare, in aceste zile se cauta solutii disperate pentru ca procurorul ”de casa” Ion Sandru cel adus de ”Taica Lazar” de la Alba Iulia sa paseze in vreun fel dosarul preluat la randul sau de la ”avansatul” Cristian Lazar la un alt coleg de la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica. Miscare destul de riscanta, mai ales ca ea trebuie facuta si cu o oarecare acoperire procedurala, pentru ca Adina Florea sa nu-i citeze de urgenta la ”noua DNA” de la Sectia pentru investigarea infractiunilor savarsite de magistrati. Si dupa cum reiese din informatiile noastre, in cazul in care se inflameaza iarasi spiritele in opinia publica este deja prevazut si un ”Plan B”, prin audierea ”cu celeritate” a notarului Radu Gabriel Bucsa. Cel care este acuzat, alaturi de Carmen Iohannis pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual, spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat printr-un denunt care a fost depus inca din luna mai a anului trecut! Fara insa ca de atunci la dosar sa se intreprinda vreun alt act procedural in afara de depunerea ”scutirilor” lui Carmen Iohannis, fie ele pe motive medicale sau pentru ”paranghelia” privata a printului Charles…

Desi inca de anul trecut seful statului era avertizat ca, la felul cum a fost special ”inchis” dosarul privind imobilul din Sibiu, prima doamna poate fi ”saltata” in orice clipa de pe strada, atunci cand si daca ”situatia operativa” o va impune, iata ca Iohannis tot nu s-a obisnuit barem cu gandul ca sotia sa ar putea fi audiata de procurori, ca sa nu mai vorbim de o eventuala inculpare a lui Carmen Iohannis.

Interesant este insa ca in luna mai, adica termenul asumat de Augustin Lazar ca o va proteja pe prima doamna de o eventuala audiere la Parchetul General se implineste fix un an de cand a fost depus denuntul impotriva acesteia. Si anume pentru faptul ca a refuzat nejustificat, in repetate randuri sa inapoieze statului roman suma de 320.000 de euro, desi in luna mai a anului 2015 Curtea de Apel Brasov decisese definitiv anularea contractului de vanzare cumparare a imobilului inchiriat Raiffeisen Bank.

Numai ca desi denuntul initial a fost depus la Structura Centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, acesta a fost apoi declinat catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si ulterior catre Parchetul General. Acolo unde procurorul Cristian Lazar a tras si el de timp cat a putut, dupa care Augustin Lazar a distribuit dosarul unuia dintre cei mai de incredere procurori de-ai sai din intregul Parchet General, Ion Sandru. Si care, desigur, nu va emite nicio ”aducere cu mandat”, chiar daca prima doamna ar apela din nou la vreo scutire.

Asta dupa ce pe 15 noiembrie 2018 nu s-a prezentat la audieri pentru ca ar fi fost in Marea Britanie intr-o ”vizita de stat” care s-a dovedit in cele din urma o petrecere privata la aniversarea printului Charles iar pe 10 decembrie a trimis doar o scutire medicala ca este racita, desi peste doar cateva zile isi afisa din nou genunchii descoperiti la Sibiu, la venirea la slujba. Astfel ca ar fi greu ca tot Carmen Iohannis sa mai gaseasca vreun pretext la fel de penibil pentru a evita pentru a treia oara audierea sa la Parchetul General… Drept urmare se cauta ”chichita” prin care dosarul sa fie ”pasat” si de Ion Sandru…

Insa daca presiunea mediatica si publica va creste, atunci va avea loc totusi prima audierea la Parchetul General in acest dosar. Dar nu a lui Carmen Iohannis, ci a notarului public Radu Gabriel Bucsa, cel care a fost denuntat alaturi de prima doamna. Cu speranta ca aruncarea acestei ”fumigene” va fi suficienta pentru calmarea spritelor. Insa daca toata aceasta ”retea” minutios constituita pentru ”fentarea” audierii se va destrama totusi prin ”tararea” lui Carmen Iohannis la Parchetul General, atunci va fi vorba de o ”unda de soc” care poate ”rade” campania electorala a actualului presedinte inca dinainte de a incepe. Semn ca sistemul s-a decis sa mearga totusi pe mana altui ”ficus”…”, scrie Tache.