Digitalizarea României, doar un mit? Preşedintele Asociaţiei Industriei de Software: 'Nu o să ajungem niciodată la digitalizare fără aceast sistem'

Etapa esenţială pentru digitalizarea României este implementarea unui Sistem Naţional de Identificare Electronică, pe baza căruia orice cetăţean sau firmă să poată interacţiona digital cu administraţia publică sau cu companiile private, a declarat, miercuri, preşedintele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), Mihai Matei, într-o dezbatere organizată de Confederaţia Patronală Concordia, informează Agerpres.

"Teama mea este că zilele astea cuvintele acestea au fost stoarse de sens, golite de conţinut. Nu ştiu dacă a fost vreun politician care să nu fi pronunţat 'digitalizare' de fiecare dată când avea ocazia să iasă public. Şi atunci întreb: ok, digitalizare, dar ce înseamnă ea? Hai să venim cu chestii concrete. Şi dacă ne uităm la indicele DESI (Indicele Economiei şi Societăţii Digitale - n. r.) unul din punctele foarte slabe este zona de key enablers, adică sisteme-cheie, care au un impact viral în ecosistem.

Iar primul sistem de acest tip este un Sistem Naţional de Identificare Electronică. Ce face acest sistem? Orice persoană fizică sau juridică se poate loga, ca să folosim un termen cât mai simplu, într-o aplicaţie online publică a unei instituţii publice sau într-o aplicaţie a unei companii private şi îşi poate dovedi identitatea. Fără acest sistem, nu o să ajungem niciodată la digitalizare, iar mesajul cel mai important este că vrem acest sistem şi îl vrem repede, îl voiam ieri, dacă nu acum trei ani de zile. Ne trebuie imediat acest sistem, că îi spune 'single sign-on' sau cum vreţi. În termeni europeni este Sistemul Naţional de Identificare Electronică", a afirmat Matei.

El a explicat că sistemul ar presupune o conectivitate a contului personal de utilizator cu majoritatea instituţiilor publice şi cu furnizori privaţi de servicii, pe baza unei identificări printr-o conectare unică pentru contact cu toate instituţiile participante - ''single sign-on''.

"Foarte pe scurt, ca oamenii să înţeleagă, e ceva foarte similar cu sistemul de autentificare de la Google sau de la Microsoft, în care cu un singur cont poţi accesa sisteme, aplicaţii diferite. Acelaşi lucru se poate face la nivel naţional, nu este ingineria rachetelor.

E neapărat nevoie imediată de acest sistem. Dacă avem acest sistem de 'single sign-on', atunci angajatul nu mai trebuie să mai vină şi să completeze toate chestiile astea (carnetele de protecţia muncii, n.r.), ci pur şi simplu pune acolo o bifă şi zice 'da, am făcut instruire', angajatorul le semnează pe toate bulk (pe toate o dată - n. r.) şi am scutit probabil două ore de semnături sau cât durează să pui semnătura pe carneţelele astea", a menţionat Mihai Matei.

Preşedintele ANIS a susţinut că astfel cetăţenii ar putea rezolva multiple probleme într-un mod mult mai facil decât în prezent.

"Să ne imaginăm un sistem concret (de identitate digitală - n. r.): ar exista un sistem central, în care fiecare persoană din România ar avea un cont, deci vei accesa acest sistem cu un cont de utilizator şi o parolă şi în contul respectiv vei avea diverse informaţii despre tine: numele, adresă, CNP, adresă de email - acesta este sistemul central. Cu acelaşi cont, aş putea foarte bine să mă loghez într-un sistem al companiei în care lucrez, sistemul de HR, unde mi-ar fi pus la dispoziţie un contract electronic, aş putea intra cu acest cont şi aş putea semna respectivul contract electronic, cu acelaşi user şi aceeaşi parolă.

Cu acelaşi cont, aş putea să intru pe site-ul ANAF şi să-mi văd situaţia fiscală. Cu acelaşi cont aş putea să folosesc o aplicaţie mobilă unde să-mi văd amenzile, aş putea primi pe o aplicaţie mobilă amenda, sau chiar în sistemul bancar, şi cu un clic mi-aş plăti amenda din aplicaţia de Internet Banking", a explicat acesta.

Prezent la dezbatere, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Steven van Groningen, a intervenit şi a adăugat că cetăţeanul ar putea astfel accesa inclusiv informaţii despre contribuţiile sale la pensie, despre vârsta de pensionare, despre suma acumulată în fondul său public de pensii, despre datele sale medicale, adică ar putea accesa practic toate informaţiile disponibile care îl privesc.

Întrebat dacă interoperabilitatea acestui Sistem Naţional de Identificare Electronică este comparabilă cu cea a aplicaţiilor care acceptă conectarea utilizatorilor prin contul de Facebook sau Google, preşedintele ANIS a spus că este vorba de un sistem similar.

"Este exact acel sistem. Doar că în loc să-ţi apară acolo 'log in with Facebook' ai 'log in with Sistemul Naţional de Identificare Electronică'. Sistemul nu poate fi gestionat decât de statul român", a subliniat Matei.