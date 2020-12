DILEMELE ZILEI: ce a răspuns Orban când a fost întrebat dacă mai vrea să fie premier și dacă Nicolae Ciucă va fi propunerea PNL

Premierul Ludovic Orban a răspuns la cele mai importante întrebări legate de viitorul guvernului. Orban a explicat dacă mai vrea să fie premier, dar și dacă Nicolae Ciucă va fi propunerea PNL să fie premier.

"Suntem partidul care avem cel mai mare număr de mandate. Când vom lua o decizie, am evaluat mai multe variante posibile, vom evalua decizia și cu Iohannis vom analiza această propunere. În aceste condiții mi-am depus mandatul și nu am exprimat intențiaa de a mai fi premier. PNL are nevoie de unitate, de stabilitate, de coerență în acțiune, ne concentrăm pe ceea ce e important pentru România", a declarat Ludovic Orban.