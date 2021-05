Dimensiunea economică, unul dintre pilonii centrali ai Francofoniei, reprezintă un element esențial pentru aprofundarea consolidării relațiilor, atât în plan multilateral, cât și în plan interparlamentar. În continuarea misiunii de consolidare a Francofoniei, în 25 mai, a avut loc o vizită la Airbus Helicopters România. Directorul general al Airbus România, domnul George Durdilly, a susținut o scurtă prezentare a activității Companiei, a obiectivelor inovatoare, precum și a proiectelor comune pe care compania le are cu Universitatea Brașov.

'În cadrul Misiunii de consolidare a Francofoniei, am avut, alături de delegația APF și de domnul ministru Sorin Cîmpeanu, deosebita plăcere de a avea o întrevedere cu domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor, Reprezentant personal al Președintelui Romaniei pentru Francofonie. În cadrul discuțiilor, a fost reiterat angajamentul României in favoarea Francofoniei la cel mai înalt nivel. Secretarul general parlamentar al Adunării Parlamentare a Francofoniei, domnul Jacques Krabal a apreciat dinamismul în acțiunile pe care țara noastră, ca stat-far al Francofoniei în regiune, le întreprinde in favoarea limbii franceze și a spiritului francofon. Prietenia și convivialitatea reprezintă fundamente in atingerea obiectivelor stabilite. O acțiune comună a reprezentanților francofoni este necesară. De asemenea, a fost adus în discuție rolul digitalizării și al inovării ùn statele francofone. Conținutul digital de calitate, în limba franceză, poate fi una din perspectivele unei mai bune vizibilități a Francofoniei,' scrie pe pagina de Facebook, deputatul PNL, Florin Alexe