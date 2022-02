Din cauza încălzirii globale, viile și livezile de măsline și nuci din Europa riscă să se transforme în deşerturi

Creşterea temperaturilor erodează solurile Europei, punând în pericol producţiile de vin, măsline şi nuci, susţin cercetătorii din Grecia şi Suedia, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Fermele şi livezile din ţările mediteraneene riscă să se transforme în deşerturi, pentru că nivelul de de materie organică din sol scade, în timp ce nivelul de săruri este în creştere, potrivit cercetătorilor de la Navarino Environmental Observatory din Greece şi KTH Royal Institute of Technology din Suedia.Unele soluri sunt aproape de punctul în care nu mai pot susţine culturi agricole sau absorbi carbon, susţin cercetătorii, într-un studiu publicat în revista ştiinţifică Science of the Total Environment.Scăderea nivelului de material organic, împreună cu poluarea, compactarea şi eroziunea solului, pune în pericol viermii, furnicile şi celelalte organisme care furnizează biodiversitatea şi îmbogăţesc solul, susţin cercetătorii.